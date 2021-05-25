Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 51,96 puan azalarak 1.400,22 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.457,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,22, en yüksek 1.459,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 azalışla 1.400,22 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,60, sanayi endeksi yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,23 ve teknoloji endeksi yüzde 4,11 değer kaybetti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 3,85 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksinde 1.440 desteğinin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve endeks 1.400,00 seviyesine geriledi.
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BIST 100’DE 1 HİSSE PRİM YAPTI, 99’U GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 49,38 puan ve yüzde 3,24 düşüşle 1.476,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1’i prim yaptı, 99’u geriledi.
Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.321.299.139
|Karsan Otomotiv
|1.226.641.231
|Türk Hava Yolları
|952.744.378
|Emlak Konut GMYO
|801.993.239
|Koza Altın
|781.072.448
|Kardemir (D)
|770.414.808
|Ereğli Demir Çelik
|761.976.496
|Petkim
|627.979.928
|Şişe Cam
|593.012.994
|Yapı ve Kredi Bankası
|586.743.703
|Fenerbahçe Futbol
|575.557.982
|SASA Polyester
|513.172.211
|Akbank
|501.990.036
|ASELSAN
|458.030.819
|Koza Madencilik
|455.672.770
|İş Bankası (C)
|436.069.224
|Doğan Holding
|424.856.104
|Tüpraş
|424.419.063
|Koç Holding
|418.796.069
|Arçelik
|379.349.956
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZAN HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Fenerbahçe Futbol oldu.
Fenerbahçe Futbol hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,96
|33,46
|1,49
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|En çok düşen ilk 20
|Son
|Önceki
|Değişim
|Akiş GMYO
|1,82
|1,99
|-8,54
|Bagfaş
|23,58
|25,50
|-7,53
|İpek Doğal Enerji
|13,37
|14,40
|-7,15
|Borusan Mannesmann
|27,40
|29,46
|-6,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,56
|8,10
|-6,67
|İş GMYO
|1,82
|1,95
|-6,67
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,98
|-6,57
|Çimsa
|22,58
|24,14
|-6,46
|Konya Çimento
|850,10
|907,80
|-6,36
|Alarko GMYO
|21,88
|23,36
|-6,34
|Enerjisa Enerji
|10,46
|11,16
|-6,27
|Polisan Holding
|2,86
|3,05
|-6,23
|Alarko Holding
|10,09
|10,75
|-6,14
|Jantsa Jant Sanayi
|84,50
|90,00
|-6,11
|Netaş T.
|21,90
|23,32
|-6,09
|Vestel
|31,36
|33,36
|-6,00
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|7,18
|-5,99
|İş Finansal Kiralama
|3,08
|3,27
|-5,81
|Torunlar GMYO
|3,25
|3,45
|-5,80
|Mavi Giyim
|48,80
|51,80
|-5,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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