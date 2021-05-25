Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 51,96 puan azalarak 1.400,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.457,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,22, en yüksek 1.459,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 azalışla 1.400,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,60, sanayi endeksi yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,23 ve teknoloji endeksi yüzde 4,11 değer kaybetti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,65, holding endeksi yüzde 3,85 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,09 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksinde 1.440 desteğinin kırılmasıyla satışlar hızlandı ve endeks 1.400,00 seviyesine geriledi.

BIST 100’DE 1 HİSSE PRİM YAPTI, 99’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 49,38 puan ve yüzde 3,24 düşüşle 1.476,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1’i prim yaptı, 99’u geriledi.

Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.321.299.139 Karsan Otomotiv 1.226.641.231 Türk Hava Yolları 952.744.378 Emlak Konut GMYO 801.993.239 Koza Altın 781.072.448 Kardemir (D) 770.414.808 Ereğli Demir Çelik 761.976.496 Petkim 627.979.928 Şişe Cam 593.012.994 Yapı ve Kredi Bankası 586.743.703 Fenerbahçe Futbol 575.557.982 SASA Polyester 513.172.211 Akbank 501.990.036 ASELSAN 458.030.819 Koza Madencilik 455.672.770 İş Bankası (C) 436.069.224 Doğan Holding 424.856.104 Tüpraş 424.419.063 Koç Holding 418.796.069 Arçelik 379.349.956

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZAN HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan tek hisse senedi Fenerbahçe Futbol oldu.

Fenerbahçe Futbol hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,96 33,46 1,49

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DÜŞEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Son Önceki Değişim Akiş GMYO 1,82 1,99 -8,54 Bagfaş 23,58 25,50 -7,53 İpek Doğal Enerji 13,37 14,40 -7,15 Borusan Mannesmann 27,40 29,46 -6,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,56 8,10 -6,67 İş GMYO 1,82 1,95 -6,67 Emlak Konut GMYO 1,85 1,98 -6,57 Çimsa 22,58 24,14 -6,46 Konya Çimento 850,10 907,80 -6,36 Alarko GMYO 21,88 23,36 -6,34 Enerjisa Enerji 10,46 11,16 -6,27 Polisan Holding 2,86 3,05 -6,23 Alarko Holding 10,09 10,75 -6,14 Jantsa Jant Sanayi 84,50 90,00 -6,11 Netaş T. 21,90 23,32 -6,09 Vestel 31,36 33,36 -6,00 İndeks Bilgisayar 6,75 7,18 -5,99 İş Finansal Kiralama 3,08 3,27 -5,81 Torunlar GMYO 3,25 3,45 -5,80 Mavi Giyim 48,80 51,80 -5,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)