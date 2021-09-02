Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,56 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan ve yüzde 0,30 artarak 1.591,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62’si prim yaptı, 29’u geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Koza Altın ve Fenerbahçe Futbol en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, dün ABD’de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından gözlerin ABD’de yarın açıklanacak istihdam raporuna çevrildiğini belirterek, söz konusu verinin ABD’de para politikasını etkileyebilecek önemde olduğu için oynaklığı artırabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78’e gerileyeceği hesaplanıyor.

TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 70 baz puan artarak yüzde 16,79’a yükseldi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 981.703.593 Türk Hava Yolları 700.859.183 Tüpraş 536.603.198 Koza Altın 477.829.845 Fenerbahçe Futbol 463.188.553 Şişe Cam 370.093.492 Ereğli Demir Çelik 346.974.787 Akbank 311.935.472 SASA Polyester 304.170.424 Yapı ve Kredi Bankası 300.258.986 Bera Holding 280.392.925 Koza Madencilik 263.058.879 Petkim 261.294.963 Kardemir (D) 250.400.185 Doğan Holding 244.624.696 RTA Laboratuvarları 238.749.570 İş Bankası (C) 186.176.610 Arçelik 184.818.986 Halkbank 181.887.337 Odaş Elektrik 172.682.493

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 24,52 22,30 9,96 Bera Holding 11,20 10,19 9,91 Fenerbahçe Futbol 37,02 34,98 5,83 Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,38 3,76 Doğan Holding 2,66 2,57 3,50 Çemaş Döküm 1,27 1,23 3,25 Logo Yazılım 41,20 39,94 3,15 Hedef Girişim 2,81 2,73 2,93 Gözde Girişim 5,89 5,73 2,79 Çimsa 26,80 26,10 2,68 Verusa Holding 47,54 46,52 2,19 İş Yatırım Menkul Değerler 15,27 15,01 1,73 Hektaş 8,47 8,33 1,68 İş Finansal Kiralama 3,04 2,99 1,67 Emlak Konut GMYO 1,86 1,83 1,64 Aksa Enerji 14,58 14,36 1,53 Esenboğa Elektrik 36,12 35,58 1,52 Net Holding 4,87 4,80 1,46 Anadolu Efes 22,70 22,38 1,43 Brisa 22,18 21,88 1,37

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: