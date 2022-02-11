Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,48 puan ve yüzde 0,82 yükselişle 2.279,93 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 41’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’nin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını belirtti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini aktaran analistler, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini anımsattı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021’deki değerlendirmesinde, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Analistler, piyasaların Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından “Türkiye Ekonomi Modeli” çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandığını vurguladı.

YENİ HAFTADA FAİZ KARARI VAR

Haftaya Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odak noktasında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi. bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Japonya’da büyüme, Çin’de enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin destek, 2.070 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.835,80 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.835,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazançla 794 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,4839 lira, satışta 13,5379 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5227 lira, satışta 13,5769 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,84’ten, bileşik getirisi de yüzde 20,83’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1395 sterlin/dolar paritesi 1,3586, dolar/yen paritesi de 115,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 yükselişle 91,73 dolardan işlem görüyor.