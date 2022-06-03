Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.601,25 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 38,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,92 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybıyla 2.601,25 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,85 puan ve yüzde 0,37 düşüşle 2.889,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 60’ı geriledi.

SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

ABD’de tarım dışı istihdam mayısta 390 bin kişi artarken piyasa beklentilerinin üzerine çıkarken işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6’da kaldı.

Analistler, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi geldiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) istihdam piyasasına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak enflasyonla mücadelede daha agresif hareket edebileceğine dair beklentilerin piyasalarda etkili olabileceğini ifade etti.

Son verilerin iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan analistler, bunun Fed’in haziran ve temmuz aylarının ardından faiz artırımlarına ara vermeyi düşünebileceğine dair umutları tersine çevirebileceğini kaydetti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ekonomik görünüm raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde işgücü istatistikleri, reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Japonya’da ve Avro Bölgesinde büyüme, Çin’de ve ABD’de enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

– Altının onsu 1.853,05 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.853,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 993 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,4650 lira, satışta 16,5310 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,4275 lira, satışta 16,4933 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,12’den, bileşik getirisi de yüzde 25,57’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0721, sterlin/dolar paritesi 1,2511, dolar/yen paritesi de 130,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,36 yükselişle 119,15 dolardan işlem görüyor.