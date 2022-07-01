Gerek tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar gerekse enflasyonunun etkisiyle birlikte hızla fiyatlar artarken, ikinci el ve yenilenmiş ürünlere olan ilgi artıyor.

Kıyafetten otomotive elektronik üründen cep telefonuna kadar farklı segmentlerde yer alan girişimler büyüyor.

Global ekonomide gerek pandemi gerek savaşların etkisiyle üretim adetlerinde önemli oranda düşüşler yaşanırken, enflasyon nedeniyle önde gelen ekonomiler dahi etkileniyor.

Dolayısıyla ürün fiyatları hızla tırmanmaya devam ediyor. Bu da ikinci el ve yenilenmiş ürün pazarına olan ilgiyi arttırıyor.

BÜYÜME NEREDE?

Örneğin yakın zamanda global bir mobilya markası yenileme hizmeti vereceğini açıkladı. Yine dünya devi otomobil firmalarından biri araç yenilemeye başlayacaklarını ilan etti. Klasik ikinci el pazarı hızla yenilenmiş garantili ürün pazarına dönüşürken yeni bir sektörün doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Bu sektörde hem dikey hem yatayda fırsatların olduğu ifade ediliyor. Pazarın şekillendiği bu dönemde ikinci el ve yenileme alanına yatırım yapmak, büyüyen bir sektörün içerisinde yer almak anlamına geliyor.

Sektörün kıyafet, mobilya, otomotiv, akıllı telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ürünlerinde hızla ilerleyebileceği öngörülüyor. Bu alanlarda pazar belli büyüklüğe geldiğinde, televizyon, modem, dekoder ve dijital ev ürünlerinin büyüme alanları olacağı belirtiliyor.

Ayrıca endüstriyel teknoloji ürünlerinin de yakın gelecekte yenileme sektörünün bir parçası olması bekleniyor. Haberimizde ikinci el ve yenilenmiş ürün sektörünün önemli girişimcilerinin büyüme planlarını araştırdık.

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