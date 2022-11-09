Kripto para borsası Binance’in rakibi FTX’i satın alma planı, kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olurken kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 17 bin doların altına düştü. Peki, bitcoin ve kripto paralar neden düştü? İşte detaylar:

Coinmarketcap’in verilerine göre, dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 14’ün üzerinde değer kaybederek 16 bin 900 dolara kadar indi.

Kasım 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin’in piyasa değeri 327 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü.

Konuya yakın kaynaklara göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) tarafından yürütülen soruşturmalarda FTX’in, ABD dışındaki operasyonlarının rakip borsa Binance tarafından planlı bir şekilde satın alınmasına yol açan likidite krizi inceleniyor.

ABD’deki regülatörlerin FTX’e ek olarak borsanın kardeş şirketi Alameda Research ile ilgili olarak da inceleme yaptığı belirtiliyor.

Kaynaklara göre, SEC’in soruşturması aylar önce FTX US ve kripto kredi faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma olarak başladı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Salı günü firmasının likidite sıkıntısı çeken rakibi FTX.com’u devralmak üzere hareket ettiğini duyurarak kripto dünyasını hayrete düşürmüştü.