Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin ardından 19.000 doların altına düştü.

Kripto para birimi fiyatları, ABD’deki enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek gelmesinin ardından Perşembe günü Ekim ayının yeni dip seviyelerine geriledi. Bitcoinin fiyatı %4 düşüşle 18.388.00 dolara indi.

Bitcoin Perşembe günü erken saatlerde 19.000 doların altına düşmüştü. FED’in artan fiyatlara karşı koymak için devreye soktuğu agresif faiz artırımlarına rağmen, enflasyonun beklenenden biraz daha yüksek bir artış göstermesi düşüşü hızlandırdı.

CNBC’ye konuşan AscendEx girişim ortağı Michael Rinko, Bitcoin’in Haziran ayından bu yana dar bir aralıkta işlem görmeye devam ettiği belirtiyor, “Kripto piyasaları hala ezici bir şekilde makro tarafından yönlendiriliyor” diyor.

Steve McClurg ise yatırımcılara Fed’in planlı faiz artırımlarına devam edeceğini düşündürdüğünü söyledi.