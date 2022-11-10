Bitcoin’in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22’yi aştı. Peki, bitcoin ve kripto paralar neden düştü? İşte detaylar:

Kripto para piyasalarının istikrarına yönelik endişeler gündemin üst sıralarına yerleşti. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance dün rakibi FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyururken, ABD’de FTX’in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğini araştırmak üzere soruşturma açıldığı bildirildi

Bu gelişmelerle dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 15 bin 555 dolarla iki yılın en düşük seviyesini görürken, iki günlük kayıp yüzde 22’yi aştı. Bitcoin saat 09:30 itibarıyla 16 bin 700 dolardan, Ethereum 1.182 dolardan işlem görüyor.

Kasım 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin’in piyasa değeri 320 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 794 milyar dolara düştü.

FTX’e SEC soruşturması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) ve ABD Adalet Bakanlığının kripto para borsası FTX hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, FTX’in likidite sıkışıklığı sırasında müşteri fonlarını nasıl yönettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

SEC ve CFTC’nin soruşturmalarının FTX’in likidite kriziyle ilgili olduğu belirtilirken, SEC’in aylardır FTX’in kredi faaliyetlerini incelediği kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığının soruşturmasının ise dolandırıcılık gibi cezai ihlallerle ilgili olduğu vurgulandı.

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre, FTX Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyardı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi