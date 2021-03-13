Bitcoin’in değeri bugün 60 bin doları aştı; yeni bir rekor kırıldı. Gün içinde 60 bin doları aşan, daha sonra 59 doların üzerinde seyreden Bitcoin’in değeri üç hafta önce 59 bin dolara yaklaştıktan sonra 50 bin doların altına gerilemişti.

Bugün yüzde 2’nin üzerinde artış gören Bitcoin 2021 yılındaki en yüksek değerine de ulaşmış oldu.

Bitcoin gün içinde 60 bin doları aştıktan sonra geri çekilerek 59.5 bin dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Goldman Sachs çarşamba günü kurumlardan gelen talep üzerine kripto para birimini yeniden kuracağını açıklamıştı. Açıklamada bitcoine yatırım yapmak isteyen müşteri talebinin arttığı vurgulanmıştı.