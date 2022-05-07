800 milyon dolarlık bitki koruma pazarı içerisinde yüzde 10’un üzerinde pazar payı ile önde gelen firmalar arasında yer alan İzmir merkezli Agrobest Grup, hibrit sebze tohumculuğuna 40 milyon dolar yatırım yaptı.

Geçen yıl 1 milyar TL ciroya ulaşan şirket, bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor. İzmir merkezli Agrobest Grup’un temelleri, 1998 yılında uzun yıllar çeşitli uluslararası bitki koruma şirketlerinde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren Faruk Eroğlu tarafından atıldı.

Ankara’da ithalat yaparak kurulan şirket, ruhsatlama ağırlıklı geçen ilk yılının ardından 2004 yılında bitki koruma ürünlerinin üretimine İzmir Kemalpaşa’da başladı.

Aynı yıl içerisinde Türkmenistan’a ilk ihracatını gerçekleştiren Agrobest, bunu takip eden 4-5 yılı ise satış ve portföy çeşitlemeye odaklı geçirdi.

2008’de, sunulan çözümleri daha da geliştirme hedefiyle Hindistan menşeili ‘Stanes’ firması ile iş birliği anlaşması imzalandı ve biyolojik bitki koruma ürünleri ruhsatlama çalışmaları başladı.

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