Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Nils Grede, Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı (SES) ile 2024’e kadar Türkiye’de mesleki eğitime 110 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını söylüyor.

Türkiye iş dünyasındaki en önemli sorunlardan biri, pek çok sektörde nitelikli ara eleman açığının giderek artıyor olması.

Bir yandan Türkiye’de işsizlik artarken, diğer yandan tekstilden makineye, gıdadan hizmet sektörüne kadar ekonomiye yön veren dev sektörlerde çalışan açığı yaşanıyor.

Türkiye’de 10 yıldır faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleklere eleman yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Nils Grede, hem özel sektör kalifiye iş gücü talebinin karşılanması hem de ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ve geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancıların kendi kendine yetebilirliğinin artırılması için Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı’nı (SES) hayata geçirdiklerini söylüyor.

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