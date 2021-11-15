Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü Nils Grede, 2024’e kadar Türkiye’de mesleki eğitime 110 milyon TL’lik yatırım yapacaklarını söylüyor.

Türkiye iş dünyasındaki en önemli sorunlardan biri, pek çok sektörde nitelikli ara eleman açığının giderek artıyor olması. Bir yandan Türkiye’de işsizlik artarken, diğer yandan tekstilden makineye, gıdadan hizmet sektörüne kadar ekonomiye yön veren dev sektörlerde çalışan açığı yaşanıyor. Türkiye’de 10 yıldır faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleklere eleman yetiştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Nils Grede, WFP hem özel sektör kalifiye işgücü talebinin karşılanması hem de ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ve geçici ve uluslararası koruma altındaki yabancıların kendi kendine yetebilirliğinin artırılması için Sosyoekonomik Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik Programı’nı (SES) hayata geçirdiklerini söylüyor.

5 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR işbirliği ile başlatılan proje ile 2024 yılına kadar 15 şehirde, 6 farklı sektörde, BM bünyesindeki Almanya, Güney Kore ve Norveç’in maddi katkılarıyla 5 bin kişiye iş yaratılması hedefleniyor. Projenin toplam yatırım tutarı ise 10 milyon Euro yani yaklaşık 110 milyon TL olacak. WFP Türkiye Temsilcisi Nils Grede, SES Programı kapsamında verilen eğitimlerin aşçı çırağı, paketleme ve ambalaj görevlisi, reyon görevlisi ve kat hizmetleri görevlisi mesleklerini kapsadığını söylüyor. Eğitimlerin özel sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını dile getiren Grede, “2024’e kadar yarısı yerli, yarısı Suriyeli göçmenlerden oluşacak 5 bin kişiyi meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz” diyor.

İŞVERENLER ELEMAN ARAYIŞINDA

İŞKUR tarafında yayınlanan rapora göre, konaklama, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işverenler içerisinde kalifiye eleman bulmakta zorlananların oranı yüzde 69,4 ile çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Kalifiyeli eleman bulmada zorlanan işverenlerin yüzde 51.4’ü iş başvurusu yapanların yeterli iş tecrübesine sahip olmadığını, yüzde 36.2’si ise yeteri kadar iş başvurusu alamadıklarını belirtiyorlar. Bu nedenle WFP’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bir diğer proje de 2020 yılında uygulanan “Mutfakta Umut Var” projesi olmuştu. Proje ile 9 ilde MEB işbirliğiyle 3 aylık mesleki eğitim ve İŞKUR işbirliği ile de 3 aylık iş başı eğitim uygulamalarını hayata geçirildi. Ayrıca EMPACT projesi ile de hem Türkiye’deki özel sektör hem de yurtdışındaki enformasyon-teknoloji şirketleriyle ortaklık kurarak, çevrimdışı ve uzaktan iş sağlayan işgücü piyasaları ile Suriyeli ve Türk katılımcılar arasında bağlantı kuruldu. Programdan mezun olan katılımcılar bu sayede yaşadıkları yerden veya bundan sonra gidecekleri yerden çalışma imkanına kavuştu.

“TÜRK ŞİRKETLERİNİ SES’E DAVET EDİYORUZ”

Mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayanların istihdam edileceği şirketlerde 3 ay boyunca maaşlarının WFP tarafından ödeneceğini de vurgulayan Nils Grede, “Bu kapsamda Türk şirketlerini de programa dahil olmaya davet ediyoruz. Hizmet ve konaklama sektöründeki büyük firmalarla görüşmelerimiz sürüyor” diye konuşuyor.