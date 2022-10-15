Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini törenle açıklamıştı. İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer alıyor. Seçkide yer alan restoranlardan biri 2, 4 restoran ise 1 Michelin yıldızı aldı. Nicole de 1 Michelin Yıldızı alan restoranlar arasında… Bu başarının arkasındaki isimler arasında Şef Serkan Aksoy da yer alıyor.

Lezzet.com.tr’ye konuşan Aksoy üzerinde çok iyi şeflerin emeği olduğunu söylüyor. Aksoy, “Yaptığımız işler daima misafirlerimiz tarafından takdir görüyor. Yurt dışında Michelin ödüllü restoranlar ile kıyaslıyor ve samimi bir şekilde yıldız alabileceğimizi söylüyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bekliyordum. Ekibim ve restoran ekibi ile birlikte bunun için ne kadar stresli; uzun çalışma saatlerini göğüslediğimizi söylemeye gerek bile yok” diyor.

Aksoy, Bolu’nun küçük bir köyünde büyüdüğünü, mesleğe küçük yaşta başladığını, babasının da, ağabeyinin de aşçı olduğunu belirterek “Bilirsiniz okulda daima sorulan soru ‘Büyüyünce ne olacaksın?’dır. Benim cevabım hep ‘aşçı olmak istiyorum’ oldu. Bolu’nun küçük bir köyünde büyüdüm. Ağabeyim de babam da aşçıydı. Kışa doğru köydeki bütün şefler yazlıktan döner; kışları aile ziyaretleri olur ve evde hep aşçılık üzerine konuşulurdu. Ben de o hikayelerin içinde büyüdüm. Bu sebeple bir an önce mesleğe atılmak ve başlamak istedim. O zamanlarda küçük yaşta bu mesleğe atılmak bir sorun oluşturmuyordu” diyor.

Aksoy, bu mesleğe komi olarak başladığını belirtiyor,

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