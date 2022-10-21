Türk Hava Yolları’nın (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin “bomba şakası” nedeniyle iptal edildi, yolcu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.
- Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi.
- Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. “Bomba şakası” yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.
- İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.
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