Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 706 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 820 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Eylül 2022 döneminde 1.218 bin kişi oldu. Kredi geri ödemeleri süresi konusunda 2021 yılında sağlanan esnekliklerin, 2022 yılında sona ermiş olması, yasal takibe intikal etmiş kişi sayısındaki artışta etkili olmuştur.

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Eylül 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 43 artış ile 32 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı önemli bir değişiklik göstermemiş ve yüzde 2,3 olmuştur.”