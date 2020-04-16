Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yerli dezenfektan üretildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu belirterek, “İnşallah yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.” dedi.

Dönmez, “BOREL, ilk etapta 100 ml’lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı. Peki Borel dezenfektan nerede satılacak?

BOREL DEZENFEKTAN NEDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Borel dezenfektanın özelliklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün ruhsatına sahip olan BOREL, bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta içeriyor.

BOREL, dezenfektan ürünlerin elleri kurutması ve çatlama problemlerine de çözüm getiriyor.

BOREL’in içeriğindeki bor ve esansiyel yağlar, ellerin nemlendiriyor ve cildin kurumasına engel oluyor.

BOREL, borun anti-bakteriyel özelliği sayesinde eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor.

Cilde dost BOREL, elleri mikrop ve bakterilerden korurken, içinde yer alan esansiyel yağlarla elde hoş bir koku bırakıyor.

BOREL DEZENFEKTAN SATIŞA ÇIKTI MI?

BOREL dezenfektan 16 Nisan yani bugün itibari ile satışa çıktı.

BOREL DEZENFEKTAN FİYATI NE KADAR?

BOREL dezenfektanın fiyatına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

BOREL DEZENFEKTAN NEREDE SATILACAK?

BOREL dezenfektanın henüz belirgin bir satış adresi bulunmuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada 16 Nisan 2020 Perşembe gününden itibaren farklı satış noktalarında BOREL dezenfektanın vatandaşlarla buluşturulacağını açıkladı.