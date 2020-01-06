Borsa güne sert düşüşle başladı, petrol durmuyor

Ocak 6, 2020 0 Yorum 154 Okunma
Borsa güne sert düşüşle başladı, petrol durmuyor

İran’ın ABD’ye karşı misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu’da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.

BIST 100 Endeksi, güne yüzde 1,01 düşüşle 112 bin 532 puandan başladı.

DOLAR 5,9740 LİRA

Kapalıçarşı’da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.

ALTIN BU SABAH REKOR KIRDI

PETROLDE YÜZDE 6’YI AŞTI

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk iş gününe uluslararası piyasalarda 70.19 dolara yükseldi. Böylece ABD saldırısından bu yana petroldeki yükseliş yüzde 6’yı aştı.



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