Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.367,31 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,58, holding endeksi yüzde 3,97 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,46 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,09, sanayi endeksi yüzde 2,70, hizmetler endeksi yüzde 3,01 ve teknoloji endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 175,02 puan ve yüzde 5,01 yükselişle 3.669,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85’i prim yaptı, 14’ü geriledi.

Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri endeksi (PMI), Almanya’da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.710,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.710,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 1 milyon 15 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1923 lira, satışta 18,2652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1882 lira, satışta 18,2611 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9920, sterlin/dolar paritesi 1,1505, dolar/yen paritesi de 140,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 95,36 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​