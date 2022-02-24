Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,17 değer kaybederek 1.851,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,47 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,96 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 8,87, sanayi endeksi yüzde 8,09, hizmetler endeksi yüzde 7,57 ve teknoloji endeksi yüzde 9,87 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 176,86 puan ve yüzde 7,87 düşüşle 2.070,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin tamamı değer kaybetti.

Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

Analistler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahaleyi resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini ifade ederek, altın, petrol ve buğday başta olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişlerin ivme kazandığını söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı, Eylül 2014’ten bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan analistler, gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yanı sıra yarın İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelirler, kişisel harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Michigan tüketici güven endeksi, Almanya’da büyüme, Japonya’da enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.