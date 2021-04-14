Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kazanarak günü 1.409,19 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,78 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 7,06 ile spor oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, BIST 100 endeksinde küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyre paralel yükseliş eğiliminin hakim olduğunu söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.360 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 452,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.