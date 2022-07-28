Mutfak yardımcı ürünleri kategorisinin önde gelen şirketlerinden Koroplast, düzenlenen gong töreninin ardından bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da gong Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San ve Dış Ticaret AŞ için çaldı. 20-22 Temmuz tarihlerinde Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen Koroplast’ın halka arzında toplam büyüklük 367 milyon 380 bin TL oldu.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bugüne kadar kendi kaynaklarıyla başarılı bir büyüme gerçekleştiren Koroplast, bugünden sonra Borsa’mızdan aldığı güçle yeni ortaklarının desteği ile uzun yıllara dayanan kıymetli tecrübesini daha da ileriye taşıyacaktır.” dedi.

Ergun, “Bildiğiniz üzere, yakın zamanda ülkemizin en büyük bin sanayi şirketinin listesi açıklandı. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan bu sanayicilerimizden, Borsa’da işlem görmeyenleri şirket merkezlerinde tek tek ziyaret ediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin illerindeki sanayicilerimizi ziyaret ettik ve etmeye devam ediyoruz. Diğer illerimizdeki sanayicilerimizi de tek tek ziyaret edeceğiz. Ayrıca bu illerdeki sanayi ve ticaret odalarında toplantılara katılıyoruz, sanayicilerimizle bir araya geliyoruz, sunum yapıyoruz. Amacımız, ülkemizin büyümesini sağlayan sanayicilerimizin yatırımlarını finanse eden bir ekosistem olan ve uzun vadeli TL’ye ulaşma imkanı veren sermaye piyasalarını anlatmak ve bu imkanı sanayicilerimize sunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ergun, “İşte bugün, ülkemizin önde gelen sanayicilerimizden biri olan Koroplast iyi bir örnek olarak işlem görmeye başlıyor. Koroplast, 367 milyon TL halka arz tutarı ve 104 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Şirketimiz, Borsamız Yıldız Pazarında işlem görecek. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

-“Halka açık bir marka olmaya devam edeceği”

Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu ise Koroplast’ın talep toplama sürecinde gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “Halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaştığımız başarı, yatırımcıların Koroplast’ın vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile Koroplast olarak ana sermaye ortağımız Korozo’nun desteğiyle, 40 yılı aşkın tecrübemizi, kurumsal yönetim ilkelerimizi ve şeffaflığımızı halka açık bir marka olarak sürdüreceğiz. Tüketicilerimizden aldığımız güvenle kendimizi geliştirmeye devam edecek, artan başarılarımızla liderliğimizi koruyacağız.” dedi.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da halka arzla ilgili “Sektör lideri Koroplast’ın halka arzını geniş bir yatırımcı katılımıyla, başarılı bir şekilde tamamladık. Halka arza hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bizi oldukça mutlu etti. Bireysel yatırımcı sayısında 100 bin eşiğinin aşılması da memnuniyet verici. Uzun yıllara dayanan tecrübemizle Yapı Kredi Yatırım olarak önümüzdeki günlerde de şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Koroplast halka arzının şirket, yatırımcılar ve sermaye piyasaları için hayırlı olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

-Yatırımcılardan 6,84 kat talep geldi

Tören sonrası verilen bilgilere göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan ve 1 TL nominal değerli pay için fiyatın 4,68 TL olarak belirlendiği Koroplast’ın halka arzında ek satışsız halka arz büyüklüğünün 6,84 katına, ek satışlı halka arz büyüklüğünün 5,82 katına denk gelen, 456 milyon 645 bin 363 TL nominal değere tekabül eden talep toplandı.

114 bin 886 yatırımcıdan talep toplanan halka arzda, kurumun borsa kodu ise “KRPLS” olarak belirlendi. Halka arz edilen payların yüzde 26,24’ü yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 26,24’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 46,88’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 0,64’ü de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 150 milyon TL’den 174 milyon 600 bin TL’ye yükseldi. Tamamlanan talep toplama süreci sonunda, ek satışla birlikte toplam sermayenin yüzde 44,96’sına karşılık gelen paylar halka arz edildi.