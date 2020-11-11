Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru da kırıldı.

PİYASADA GÜN SONU VERİLERİ *

BIST 100 endeksi, güne 6,87 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.249,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.248,43, en yüksek 1.284,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,91 kazanımla 1.279,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,28, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,05 puan ve yüzde 3,94 yükselişle 1.426,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57’si prim yaptı, 40’ı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Kardemir (D) ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN BANKACILIK *

Bankacılık endeksi yüzde 8,88 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile spor oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomideki yeni dönem” açıklamalarıyla, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisi ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde tarihi zirve olan 1.284,62 puana ulaşan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açıklamalarla birlikte Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Gün içinde Türkiye’nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 400’e kadar gerilerken dolar/TL, yüzde 4’e yakın değer kaybederek 7.8317, avro/TL’de yüzde 4’ün üzerinde azalış kaydederek 9,2084 seviyelerini gördü.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK *

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in konuşmaları ile ABD’de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.860,43 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,30 azalarak 479 bin liradan tamamladı.

DÖVİZ KURLARI *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0421 lira, satışta 8,0743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2300 lira, satışta 8,2630 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,33’ten, bileşik getirisi de yüzde 14,84’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3204, dolar/yen paritesi de 105,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,53 yükselişle 44,82 dolardan işlem görüyor.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: