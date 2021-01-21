Borusan Holding, stratejik hedeflerinin finansmanı için toplam 260 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Borusan Grubu, uluslararası ve yerli toplam 7 farklı coğrafyadan 11 bankanın katılımıyla gerçekleşen konsorsiyumdan 260 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. HSBC Middle East Limited koordinatörlüğünde HSBC Bank A.Ş., HSBC Bank Middle East Limited, Garanti Bankası, ICBC, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Vakıfbank, Odeabank ve Alternatifbank’ın katılımıyla gerçekleştirilen konsorsiyumda sağlanan kredi, 155 milyon dolar ve 87 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşuyor.

Sağlanan sendikasyon kredisinin, global finansal piyasalardaki zorlu koşullara rağmen Türkiye ve Borusan mali sistemine duyulan güveni teyit ettiğini belirten Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar gerçekleştirilen işlem hakkında şunları söyledi:

“Borusan Grubu olarak küresel ölçekte belirsizliğin yanı sıra daha önce benzeri görülmemiş pandemi koşullarına rağmen hedeflerimize ulaştığımız, başarılı bir seneyi geride bıraktık. Sahip olduğumuz güç ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejilerimiz doğrultusunda aldığımız sendikasyon kredisini, planlamalarımızın finansmanında kullanarak daha güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceğiz. Kuruluşumuzun 77. yılını kutladığımız 2021 yılında, Türkiye’de ve yer aldığımız yurt dışı pazarlarda büyümeye, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Borusan Holding Grup CFO’su Barış Kökoğlu da sendikasyon kredisine ilişkin, “Borusan Grubu olarak 18 ay geri ödemesiz toplam 5 yıl vade ile elde ettiğimiz kredi, yakın zamanda finansal piyasalardan temin edilmiş en düşük maliyetli kredilerden olup Borusan’a yerli ve uluslararası bankaların duyduğu güveni tescil etmiştir” dedi.