Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler, Türkiye’de Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan Deri Mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (İDMİB) yapılan açıklamaya göre, İDMİB ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelen YÖK, Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını üst seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için 2019 yılında protokol imzaladı.

2019-2020 döneminde 21 öğrenciye sağlanan burs ve iş imkanı 2020-2021 döneminde 26 öğrenciye daha sağlandı.

Proje hayata geçtikten ve burs imkanı sağlandıktan sonra sadece Ege Üniversitesi’nde olan deri mühendisliği bölümünde hem kontenjan hem de tavan ve taban puanlarda artış yaşandı.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan tercih kılavuzunda bölüme yine 26 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Belirtilen kriterleri sağlayan adaylar asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanmaya hak kazanabilecek.

Üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenciler net asgari ücret kadar, 20–60 bin arasında yer alan öğrenciler net asgari ücretin yüzde 70’i, 60–100 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si oranında karşılıksız burs alabilecek ve iş garantisinden faydalanabilecek.

“Türk deri mamulleri sektörünün dünyadaki güçlü algısı nitelikli mühendislerle artacak”

İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, Deri Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençlerin gelecekte iş garantisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden birisiyiz. Türk deri mamulleri sektörünün dünyada güçlü bir kalite algısı var. Kendimizi daha da geliştirmek dünya piyasasında daha üst seviyelere gelmek ve var olan algıyı güçlendirmek için nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Gençlerimize sağlayacağımız imkanlarla onları hem sektörümüze hem de ülkemize kazandıracağız.

Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm. Ege Üniversitesi’ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor.

Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı. Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde iş imkanı sağlayacağız. Her geçen sene kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 26 mühendisimizi arıyoruz.”