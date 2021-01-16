Marmara Bölgesi’nde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu, Yalova ve Bilecik’te buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu, Yalova ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi’nde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bir uyarı da Batı Karadeniz Bölgesi’ne

Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz’de beklenen yağışların bu akşamdan itibaren, pazartesi sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.