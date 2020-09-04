Dolandırıcı hackerlar, gündeme göre belirleyip seçtikleri yeni yöntemlerle vatandaşları mağdur ediyor. Dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişiye Sağlık Bakanlığı’ndan gönderiliyormuş gibi bir mesaj yönlendiriyor.

Mesajda “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin TL sosyal destek ödemenizi almak için hemen başvurun” ifadesi yer alıyor. Mesajı okuyup linki tıkladıklarında vatandaşlar, dolandırıcıların eline düşüyor. Linkin tıklanmasının ardından ekranda “yardım almak için ileri butonuna basın” ifadeleri yer alıyor.

Hürriyet’in haberine göre, mağdur vatandaş, hackerların talimatlarını yerine getirdiği anda telefon tamamen dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Eğer mağdur vatandaş telefonunda bankacılık işlemlerini yapıyorsa, hackerlar kredi kartı bilgilerini alarak hesabı boşaltıyor.

DEFALARCA MESAJ GELDİ

Hackerların gönderdiği mesajlarla mağdur olan onlarca vatandaş adliyelerin yolunu tuttu. Dolandırıcıların mağdur ettiği isimlerden biri de 48 yaşındaki kuyumcu M.H. oldu. Dolandırıcılara 14 bin 200 lira para kaptıran M.H. adliyeye giderek şikayetçi oldu. M.H. başından geçen olayları şöyle anlattı: “Geçen hafta sonu Sağlık Bakanlığı’nın isminin yazdığı mesaj bana defalarca geldi. Pazartesi günü de gelmeye devam etti. Yaptığım işten dolayı telefon sürekli elimizde oluyor. Bu mesaj geldiğinde bir anlık dalgınlığıma geldi. Linke tıkladım, birden bir sayfa açıldı. Sürekli yardımı almak için ‘ileri’ tuşu geliyordu. Ekrandan da çıkamadım. Birkaç defa ‘ileri’ tuşuna tıkladım. Sonra telefonumda bir gariplik olmaya başladı. Telefon yavaşladı. Şüphelendim ama telefonumu ele geçirdikleri aklıma gelmedi. O gün birkaç defa telefon bankacılığına girdim. Ekranda ben farklı bir işlem yaparken önüme kredi kartımın görüntüleri geliyordu. Ama saniyeler içinde oluyordu. Sonra geri eski haline dönüyordu. Sanırım bu sırada hackerlar benim kredi kartı bilgilerimi aldılar.”

“MÜŞTERİ HİZMETLERİNİ ARADIM”

Sonrasında müşteri hizmetlerini aradığını ifade eden M.H. “Bana telefonumda aynı işlemi yapmamı söylediler. Ben tekrar aynı işlemi yaptım. Sonra bana ‘sistemde bir sorun görünmüyor’ dediler. Salı günü ise bankadan beni aradılar. Kredi kartınızdan 14 bin 200 liralık hareket var dediler. Bana ait olmadığını söyledim. Sonra başımdan geçenleri anlattım. Dolandırıldığımı anladım. Pazartesi günü bankanın müşteri hizmetlerini aradığımı düşünüyordum. Ama doğru yerimi aradım yoksa dolandırıcılar mı konuştum, şüpheye düştüm” diye konuştu.

“REHBERDE KAYITLI KİŞİLERE DE MESAJ GİTTİ”

Olayın ardından telefonundan rehberdeki yüzlerce kişiye mesaj gittiğini söyleyen M.H. “Benim kontrolüm dışında aynı mesaj bütün rehberimdeki kişilere gitmiş. Herkese uyarı mesajları atıyorum, mesajı açmamaları için. Ben mağdur oldum. Başkaları olmasın. Dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum ama karşımda bir kişi yok. Bilmediğim bir kişi hakkında şikayette bulundum. Umarım siber uzmanlar bu olayı çözer” ifadelerini kullandı.