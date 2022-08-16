Lüks yaşam, yüzen evler ve akıllı ev tekonolojisi… Panama merkezli bir şirket olan Ocean Builders şu an bu üz özelliği bir araya getirmeye çalışan yapılar üzerinde çalışıyor. CNN’nin haberine göre “Dünyanın ilk eko-restoratif evleri” olarak tanımlanan kapsüller, şu anda Panama’nın kuzey kıyısındaki Linton Bay Marina’da yapım aşamasında.
Hollandalı mimar Koen Olthuis ve Waterstudio’daki ekibi tarafından tasarlanan mevcut üç model arasında suda yaşam için tasarlanan amiral gemisi modeli SeaPod, arazi kullanımı için tasarlanan GreenPod ve ekolojik ve ekonomik açıdan dost bir seçenek olan EcoPod yer alıyor.
Seapod, Ocean Builders’ın Mühendislik Başkanı Rüdiger Koch ve CEO Grant Romundt tarafından popüler plaj destinasyonlarında yer eksikliğine bir çözüm olarak tasarlandı.
YAŞAM ALANI NE KADAR?
Yükseltilmiş yapı, üç buçuk kata yayılmış bir ana yatak odası, oturma odası, mutfak ve banyo dahil olmak üzere 73 metrekare yaşam alanı sağlıyor.
SU ÜZERİNDE YAŞAMA İZİN VERECEK
Romundt, tasarımın ev ve seyahat algılarına meydan okuyacağını ve sakinlerinin “modern yaşamın lüksleri” söz konusu olduğunda fedakarlık yapmak zorunda kalmadan su üzerinde yaşamalarına izin vereceğini umuyor.
AKILLI YÜZÜKLER
Sakinleri tarafından kullanılacak “akıllı yüzükler”, kapıların kilidini açmalarını ve bir el hareketiyle müziklerini açmalarını sağlayacak.
Romundt, “Apple bir ev inşa etseydi, sonunda SeaPod, GreenPod veya EcoPod ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Evlerde yerleşik bir sürü teknoloji var. Bunu, dijital asistan olarak bir telefona sahip olmak yerine, evinizin aslında asistanınız haline geldiğini ve hayatınızı optimize etmek için kullanabileceğinizi düşünmeyi seviyorum” diyor.
Kapsüller başlangıçta Linton Bay Marina’ya yakın bir bölgede yer alacak. Ancak Ocean Builders ekibi, teknolojinin başka yerlerde desteklenebileceğinden emin olduklarında bunları uluslararası olarak dağıtmayı umuyor.
Uzun süredir okyanus kıyısında yaşamanın savunucusu olan Romundt, daha önce Toronto’da yüzen bir evde yaşıyordu ve bunun eşleşmesi zor bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Çok huzurlu ve güzel. Çoğu insan tüm yılını tropik bir adaya gittikleri, rahatladıkları, yenilendikleri iki haftalık tatillerinin hayalini kurarak geçirir. Öyleyse neden tüm yıl boyunca böyle yaşamıyorsunuz? Artık uzaktan çalışabilmek çok kolay.”
HAVA TESLİMAT DRONELARI
Peki, örneğin bakkal alışverişi gibi günlük rutinler için kapüsülden karaya gitmek gibi pratikler nasıl karşılanacak?
Romundt’a göre, özelleştirilmiş hava teslimat droneları, gıda ve ilaç gibi öğelerin yanı sıra “günlük daha küçük öğeleri” teslim etmek için kullanılacak.
Daha büyük teslimatlar için, çevreyi temiz tutmak için çöp ve enkaz toplayan bir okyanus geri dönüşüm gemisi olarak da işlev görecek ayrı bir otonom gemi var. Ona göre evlerin sakinleri ve ziyaretçileri SeaPod’a botlar, jet skiler, yerel su taksileri ve/veya kendi tekneleri veya gemileri ile taşınabilirler.
ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN BİR EV İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Romundt, “Çevre için iyi olan ve çevreye zarar vermeyen bir ev inşa etmeye ve tasarlamaya çalışıyoruz. Her zaman yenilik yapmaya ve bunu daha da iyi bir şekilde yapmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda mükemmel değiliz, ancak her zaman daha iyi olmaya çalışıyoruz”.
NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Açıklamaya göre tamamlanan ilk kapsüller Eylül ayı sonlarında çevrimiçi olarak açıklanacak ve potansiyel alıcılar kısa süre sonra gidip onları görebilecekler. Romundt, “İnsanlar gerçekten gelip bir kapsüle ayak basana kadar depozito almak istemedik. Bu yüzden sonunda bu noktaya geldiğimiz için heyecanlıyım. Bu çok büyük bir girişim” diyor.
FİYATLARI NE KADAR?
Fiyatları yaklaşık 295.000 ila 1.5 milyon dolar arasında değişiyor.
İki kişilik alana sahip ünite 360 derece okyanus manzarasına sahip.
Seapod’lar, Kleindienst Group tarafından 5 milyar dolarlık mega tatil beldesinin bir parçası olacak 131 yüzen villadan oluşan Floating Seahorse da dahil olmak üzere, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülecek bir dizi yeni yüzen ev konsepti arasında yer alıyor.
İlk 100 Ocean Builders kapsülünden alanlar her şeyin plana uygun gitmesi koşuluyla 2023’ün sonuna kadar taşınabilecekler.
Üretimin 2024 yılına kadar 1.000 kapsülde daha başlaması planlanıyor.
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