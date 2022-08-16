AKILLI YÜZÜKLER

Sakinleri tarafından kullanılacak “akıllı yüzükler”, kapıların kilidini açmalarını ve bir el hareketiyle müziklerini açmalarını sağlayacak.

Romundt, “Apple bir ev inşa etseydi, sonunda SeaPod, GreenPod veya EcoPod ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Evlerde yerleşik bir sürü teknoloji var. Bunu, dijital asistan olarak bir telefona sahip olmak yerine, evinizin aslında asistanınız haline geldiğini ve hayatınızı optimize etmek için kullanabileceğinizi düşünmeyi seviyorum” diyor.

Kapsüller başlangıçta Linton Bay Marina’ya yakın bir bölgede yer alacak. Ancak Ocean Builders ekibi, teknolojinin başka yerlerde desteklenebileceğinden emin olduklarında bunları uluslararası olarak dağıtmayı umuyor.

Uzun süredir okyanus kıyısında yaşamanın savunucusu olan Romundt, daha önce Toronto’da yüzen bir evde yaşıyordu ve bunun eşleşmesi zor bir yaşam tarzı olduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Çok huzurlu ve güzel. Çoğu insan tüm yılını tropik bir adaya gittikleri, rahatladıkları, yenilendikleri iki haftalık tatillerinin hayalini kurarak geçirir. Öyleyse neden tüm yıl boyunca böyle yaşamıyorsunuz? Artık uzaktan çalışabilmek çok kolay.”