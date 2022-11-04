Bugün dünyanın pek çok yerinde fermuarların üzerinde YKK yazısını görmek mümkün. Muhtemelen evdeki pantolonlara baktığınız zaman bir kısmında YKK kısaltmasını görebiliriz. Peki, bu durumun nedeni ne ve aslında bunu nasıl başardılar? Birlikte bakalım…

YKK NEDİR?

YKK kısaltması bugün kot pantolonlardan montlara, uyku tulumlarına kadar her şeyin üzerindeler. YKK Japonca’da özetle “Yoshida Company Limited” anlamına gelen ‘Yoshida Kogyo Kabushikikaisha’nın kısaltması. YKK, adını 1934’te şirketi kuran Tadao Yoshida’dan alan bir fermuar üreticisi. Bir tahmine göre şirket, her yıl dünyadaki fermuarların yarısını üretiyor.

FERMUARI İCAT EDEN BİR AMERİKALIYDI AMA…

Yoshida fermuarları icat eden isim değildi. 1851’de mucit Elias Howe Jr., “Otomatik, Sürekli Giysi Kapatma” için bir patent aldı. Buna rağmen, Howe, en ünlü icadı olan dikiş makinesinin başarısı nedeniyle, giysileri otomatik olarak sabit tutacak bir cihaz icat etme arayışından vazgeçti.

Bu nedenle fermuarın tarihinde önemli bir figür olsa da, kendisi fermuarı bulan isim değildi. Aslında, fermuarlar 1890’larda Amerikalı Whitcomb L. Judson tarafından icat edildi. Buna “zincir kilit tutturucu” adını verdi. Şimdi şirketi, geliştirilmiş bir fermuar tasarımı ile Talon, Inc olarak var.

Ancak YKK bugün moda endüstrisinde rakipsiz bir üne sahip. Şirket fermuar üretim sürecinin her aşamasında var.

YKK NASIL KURULDU? BOMBARDIMAN VE YENİDEN BAŞLANGIÇ…

1934 yılının Ocak ayında Tadao Yoshida, Japonya’nın Tokyo kentinde fermuar işleyen ve satan bir şirket olan San-es Shokai’yi kurdu. 1938’de Tokyo’da bir üretim tesisi kurdu. Tesis 1945 yılının Mart ayında Tokyo bombardımanında yakıldı ve Tadao Yoshida, karısı ve çalışanlarının sığındığı Uozu’da yeniden inşa etme kararı alındı. Savaşın bitiminden sonra “Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha” (YKK) adıyla yeni bir başlangıç ​​yaptı.

1950’de Grup, üretkenlik ve kalitesini artırmak için ABD yapımı bir zincir makinesini Japonya’ya tanıttı. 1953 yılında pratik kullanıma sunulan makine, YKK’ya ilk patentini kazandıran çığır açan bir buluş olan, modifiye edilmiş bileşenler sayesinde zincirin birbirine geçen parçalarını (elemanlarını) dönüşümlü olarak yerlerine sabitleyebilme özelliğine sahipti. Birkaç yıl sonra, YKK sıfırdan kendi makinelerini geliştirmeye başladı

PEKİ BUNCA YIL NASIL AYAKTA KALDI?

88 yıl önce kurulan YKK, yılda yaklaşık 10 milyar fermuar üretiyor. YKK şu anda 73 ülkede 100 bağlı şirket aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

YKK Grubu, bağlantı işleri ve mimari ürünler işi olmak üzere iki ana faaliyetten oluşuyor. Sessiz sedasız bir şekilde çok uzun yıllardır sektör lideri. Peki, bu nasıl oldu? Bir marka nasıl böyle bir dünya devi haline geldi? Bu soru dönem dönem araştırmaların da konusu oluyor. Çünkü dediğimiz gibi icadın kökeni ABD’ye dayanıyor. Fermuarların çok kullanıldığı kot pantolonlar da yıllarca ABD ile özdeşleşti. Peki, nasıl oldu da bir Japon firma bir dünya devi haline geldi?

Harward Business Review‘da yer alan bir makalede bu durumun 6 nedeni şöyle özetleniyor:

1. Paydaşlara taahhüt: Kurucusu ve başkanı Tadao Yoshida, şirketin felsefesinin “Hiç kimse, başkalarına fayda sağlamadan başarılı olamaz” olması gerektiğini ilan ettiğinde, birçok yönden YKK zamanının ilerisindeydi. Buna “iyilik döngüsü” adını verdi ve hatta bu terimi ticari marka haline getirdi.

Sonuç olarak, YKK yerel, topluluk ve küresel düzeyde paydaşlarla bağlantı kurmak için büyük çaba harcıyor. Paydaş katılımının önemli bir parçası, topluma geri vermek ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermektir. 2021’de şirket, sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlara 2,5 milyar Yen (23 milyon dolar) yatırım yaptığını ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

2. Özel mülkiyet: Birçok özel sektöre ait şirket, bir noktada ya halka arz etmeye ya da büyük özel sermaye şirketlerine satmaya karar verir. YKK ikisini de yapmadı, bu da stratejik yönüne üç aylık getirilerin sürekli baskısı olmadan karar verme esnekliği sağlıyor. Rakamlar ermuarların YKK grubu için muhteşem olmasa da istikrarlı karlar sağladığını, mimari grubun ise şirketin daha büyük ölçek, inovasyon ve gelire erişmesine izin verdiğini gösteriyor.

YKK, tüm çalışanlarına şirketin mülkiyetine hissedar olarak katılma ve hatta temettü alma fırsatı sunar. Halihazırda çalışanların pay sahipliği birliği, YKK A.Ş.’nin hissedarlarının başkanıdır.

3. Kaliteye odaklanın: YKK, kurulduğu günden bu yana yüksek kalite standardı belirleyerek kendisini sektördeki diğerlerinden farklı kılmak için büyük çaba sarf etti. Her YKK üretim tesisi çeşitli kalite testleri gerçekleştirir ve bunları düzenli olarak Japonya’daki merkeze bildirir.

YKK Grubu, kendi üretim, malzeme ve üretim ekipmanlarını geliştirerek entegre üretim süreçlerinden yararlanıyor. Bu yaklaşım aynı zamanda YKK’nın müşteri ihtiyaçlarına ve özel taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmesini de sağlıyor.

4. Şirket Değerleri: Makaleye göre YKK’nın dünyadaki fabrikalarının çoğu, güçlü, biraz paternalist bir yönetim tarzı ihraç eden Japon gurbetçiler tarafından yönetiliyor. Şirketin “İyilik döngüsü” felsefesi topluluklara ve çalışanlara karşı adil olma ilkesi üzerine kuruludur ve bu, tüm yönetim faaliyetlerinin temelinde yer alır. YKK’nın kalite taahhüdünün yan sıra güven, şeffaflık ve saygı ilkeleri de güçlü bir şirket kültürünün oluşmasına katkı sağlıyor.

YKK’nın temel değerleri arasında şunlar sıralanmı.

Başarısızlıktan korkmayın; deneyim, başarıyı yaratır/çalışanlar için fırsatlar yaratır.

Her şeyde kalite ısrarı.

Güven, şeffaflık ve saygı oluşturun.

5. Yerel yerleşiklik: YKK, işinin bazı temel bileşenlerini Japonya’daki genel merkezinden yürütür – teknoloji, lojistik, satış ve sistem süreçleri – ancak operasyonel kontrol şirketin altı bölgesel organizasyonuna aittir. Bölgelerin bu öncü rolü, kararların, kendi bölgesel özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmaya dayalı olarak alınmasını sağlıyor.

6. Sektör değişikliklerine dinamik uyum: Makalede, “Bir firmanın uzun ömürlülüğünü etkileyen faktörleri incelerken, rekabet ortamı, yenilik oranı ve teknolojik değişim göz önünde bulundurulmalıdır. 7 ila 13 milyar dolar arasındaki fermuar pazarındaki büyümenin büyük bir nedeni, YKK’nın ve onun yeniliğe odaklanmasının işine yarayan devam eden kişiselleştirme eğilimidir” deniliyor.