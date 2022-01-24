Vanity Estetik Genel Müdür Yardımcısı Burçak Güldoğan ile bu pandemi sürecini nasıl başarı ile atlattıklarını ve yeni dönem planlarını konuştuk.

Vanity Estetik bu sene beşinci yılını kutluyor. Bu beşinci yılı değerlendirir misiniz?

2016 yılında çocukluk arkadaşı olan Op. Dr. Güray Yeşiladalı, Ömür Kürşat Kurt ve Cihan Öney tarafından kurulan Vanity Estetik bu sene beşinci yılını kutluyor ancak bu sıradan bir kutlama değil. Vanity Estetik, üç kişi olarak başladığı bu yolculuğa 100’ü geçen bir ekiple devam ediyor. Sadece Türkiye’den değil, Avrupa’dan ve dünyanın dört bir yanından pek çok kişi Vanity markasına güvenerek bizi tercih ediyor. Uçuşların kapandığı dönemde bile rezervasyon almaya devam ettik. Rakiplerimizden, bütünleşik pazarlama anlayışımız, sürekli iyileştirdiğimiz hasta deneyimi sürecimiz ve dijital gücümüzle olumlu bir şekilde ayrışmayı başardık. Uluslararası sertifikalı uzman cerrahlarımızdan oluşan doktor kadromuz her geçen gün büyüyor. Aynı zamanda farklı sektörlerde uluslararası firmalarda uzun yıllar deneyim kazanmış ve şirket ile aynı yöne bakan bir ekiple bir dünya çapında bir marka değeri yarattık.

Better You! mottomuz ile Vanity olarak vizyonumuz, kendini bilen ve kendine önem veren kadınların estetik ve güzellik çözümleri ile kendilerini daha iyi ve özgüvenli hissetmesini sağlamak. Bu vizyonumuzla marka değerimizi korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

Temos sertifikasına sahip oldunuz. Sertifika sürecini bize anlatır mısınız?

Pandemi sürecinin ilk anından itibaren en üst düzeyde tedbirler aldık. Bu süreçte sadece hastalarımızın değil aynı zamanda ekibimizin de sağlığını göz önünde bulundurarak süreci yönetmeye başladık. Pandemi, hepimizin hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığı için endişe duyduğumuz bir dönem oldu. Biz de her zaman olduğu gibi hastalarımızın yanında olmaya devam ettik.

Bu dönemde Avrupa’nın en önemli sağlık akreditasyon şirketlerinden bir tanesi olan Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikasına başvurduk. Bu sertifika için gerekli olan 100’e yakın kriteri başarıyla geçerek Türkiye’de ve aynı zamanda dünyada Covid-19 Güvenilirlik sertifikası almaya hak kazanan ilk estetik merkezi unvanına sahip olduk. Gösterdiğimiz bu özene onlar da güvendi ve bizi tercih etmeye devam ettiler.

Bir yandan hızlı bir normalleşme yaşanırken bir yandan hala pandemi devam ediyor. Vanity Estetik bu süreci nasıl geçirdi?

Vanity Estetik olarak belirsizlik döneminde çevik ve esnek aksiyonlar aldık. Farklı pazarlara çok hızlı bir şekilde girerken Türkiye pazarını da yönelik özel çalışmalara hız verdik. O nedenle bu süreci oldukça iyi yönettiğimizi gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Uçakların kalkmadığı dönemde bile herhangi bir organizasyonel küçülmeye gitmedik. Hatta bu süreçte, doktor kadromuz büyüdü ve uluslararası sertifikalı uzman cerrahlar ekibimize katıldı. Ekibe sahiplenildiğini hissettirmiş olmak zor şartlarda da motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağladı. Elbette, ekibi sahiplenip, korumak performansın da çok hızlı yükselmesini sağladı. İK politikalarını yönetirken panik olmamayı başarmak, başarının anahtarıydı. Bu süreç bize, pandemi öncesinde de attığımız stratejik adımların, kurum kültürümüze uygun kişileri ekibe dahil etmiş olmanın önemini de göstermiş oldu.

Hasta memnuniyeti anketinde tavsiye rekoru kırdı

“Vanity Estetik global ölçekte ve Türkiye’de güçlü bir marka. Bizim sektörümüzde sadece kaç ameliyat yaptığınız ya da kaç hasta ağırladığınız önemli değildir. Hastalarımızın beklentilerinin, ihtiyaçları ile uyumu da oldukça önemlidir. Biz, bu deneyime holistik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hasta deneyimi ekibimiz alanında uzman ve deneyimli kişilerden oluşuyor. Yurtdışından gelen hastalarımıza havaalanına geldikleri andan ülkeden ayrılana kadar VIP hizmet sunuyoruz. Hastanın bize temas ettiği ilk andan tedavi sürecinin sonlandığı sürece kadar sıkı bir takip ile ilerliyoruz. Hastalarımız, ülkeleri döndüklerinde bile hasta danışanlarımız 7/24 destek vermeye devam ediyor. Bu sürecin bir çıktısı olarak bu yıl hasta memnuniyeti anketinde de tavsiye rekoru kırdık. Deneyimi iyileştirmenin bir parçası olarak da hastanemizi yeniliyoruz. Yeni yüzümüzle çok yakında hastalarımızı karşılamaya başlayacağız.”

Bu bir ilandır.