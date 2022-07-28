Alpler’de eriyen bir buzul, İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı kaydırdı ve bir İtalyan dağ kulübesinin yerini tartışmaya açtı.

The Guardian`ın haberine göre, İtalya-İsviçre sınırı, Alp buzullarının üzerinden geçtikten sonra sınır havza hattını takip ediyor.

Ancak Theodul Buzulu, 1973 ve 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj bölümünü değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki bir bölümünü yeniden çizmeye zorladı.

Sığınak 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde tamamen İtalyan topraklarındaydı. Ama şimdi, yatakların çoğu ve restoran da dahil olmak üzere, kulübenin üçte ikisi teknik olarak güney İsviçre’de bulunuyor. Bu turistleri de şaşırtıyor.

Konaklama tesisinin menüsü Almanca yerine İtalyanca olmasına ve İsviçre frangı yerine euro olarak ödenmesine rağmen, bu durum ziyaretçiler arasında kafa karışıklığına neden oluyor. Örneğin 59 yaşındaki bir turist olan Frederic, tesisin restoranına yakın zamanda yaptığı bir ziyarette “Yani – İsviçre’de miyiz?” diye sordu.

Konu dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve birkaç metre öteye inşa edilen teleferik istasyonuyla gündeme oturdu.

Kasım 2021’de Floransa’da bir anlaşma imzalandı, ancak sonuç İsviçre hükümeti tarafından onaylandıktan sonra açıklanacak ve 2023’ten önce hayata geçmeyecek.

Eski bir İsviçre ulusal haritalama ajansı Swisstopo şefi olan Jean-Philippe Amstein, bu tür anlaşmazlıkların eşdeğer yüzey alanına ve değere sahip parsellerin değiş tokuşuyla çözüldüğünü söyledi. Bu durumda, “İsviçre bir buzul parçası elde etmekle ilgilenmiyor. İtalyanlar İsviçre yüzey alanının kaybını telafi edemiyor” dedi.

Sonuç gizli kalırken, sığınağın bekçisi 51 yaşındaki Lucio Trucco’ya, sığınağın İtalyan topraklarında kalacağı söylendi.

Yıllarca süren müzakereler sığınağın yenilenmesini geciktirdi – sınırın her iki tarafındaki köyler inşaat ruhsatı veremedi. Bu nedenle, 2023’ün sonlarında Klein Matterhorn dağının İtalyan tarafında yeni bir teleferiğin planlanan açılışı için çalışmalar zamanında tamamlanamayacak.

Şimdilik, Swisstopo’nun haritalarında, İsviçre sınırının düz pembe şeridi, sığınaktan geçerken kesikli bir çizgi olarak kalıyor.