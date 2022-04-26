Dünyanın en büyük işletme sermayesi platformlarından biri olan C2FO, faturaların erken ödenmesi yoluyla tedarikçilere aktardıkları nakit kaynağın 200 milyar doları aştığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sisteme kayıtlı tedarikçiler, müşterilerinden bekledikleri vadeli alacaklarını ortalama 32 gün erken tahsil ederek, maliyetlerin ve belirsizliklerin arttığı, finansmana erişimin zorlaştığı bir ortamda nakit akışlarını güçlendirdiler.

2008 yılında kurulan C2FO, platformdan geçen ilk işlemden 10 yıl sonra, Mart 2020’de 100 milyar dolar sınırını aşmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci 100 milyar doların sadece iki yıl içinde kullandırılmış olması, Covid-19’u takip eden dönemde, hızlı, tamamen dijital ve uygun maliyetli finansmana yönelik artan ilgiye işaret ediyor. Platform’un büyüme hızı dikkate alındığında, 4 yıldan kısa bir süre içinde 1 trilyon dolarlık nakit akışı hedefinin yakalanması bekleniyor.

“GELENEKSEL FİNANS SİSTEMİNİN EĞİLMEDİĞİ BİR ALANA ODAKLANDIK”

C2FO’nun kurucusu ve CEO’su Sandy Kemper, geride bırakılan kritik fonlama eşiğine dair yaptığı açıklamada; “C2FO’yu kurduğumuz günden bu yana, geleneksel finans sisteminin eğilmediği bir alana odaklandık ve işletmelerin ticari alacaklarını hızla tahsil edebildikleri küresel bir dijital platform oluşturmayı hedefledik. Bu açıdan değerlendirildiğinde, işini büyütmek isteyen ama sermayeye ihtiyacı olan şirketlerin, hiçbir borç altına girmeden, kredi başvurusu yapmakla, teminat oluşturmakla uğraşmadan 200 milyar dolarlık nakde erişmelerini sağladık. Böyle büyük bir likiditeyi harekete geçirebildiğimiz ve şirketlerin hızlı büyümesine katkı sağlayabildiğimiz için son derece gururluyuz” diye konuştu.

ERKEN ÖDEME PLATFORMU KURUYOR

C2FO, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülkede, geniş tedarik zincirine sahip büyük ölçekli sanayi ve hizmet şirketlerine uçtan uca dijital bir Erken Ödeme Platformu kuruyor. Dünyanın her yerinden tedarikçiler bu platforma giriş yaptıklarında, müşterileri tarafından onaylanmış ve vadesini bekleyen alacaklarını görüntülüyorlar ve ihtiyaç duyduklarında, kendileri için uygun olan bir iskonto karşılığında alacaklarını derhal ve doğrudan müşterilerinden tahsil ediyorlar. Büyük ölçekli alıcı firmalar nakit güçleri ve düşük maliyetli kaynaklar ile kendi tedarikçilerini desteklerken, tedarikçiler ise nakit akışlarını hızlandırarak faaliyet döngülerini güçlendiriyorlar.

C2FO’nun güçlü teknolojik altyapısı ve 16 dilde hizmet veren 400 kişiyi aşkın tedarikçi temsilcileri sayesinde, dev kurumsal firmalar herhangi bir operasyonel yüke katlanmadan, tamamen dijital bir şekilde dünyanın her yerindeki tedarikçileri ile iş birliklerini geliştirebiliyor.