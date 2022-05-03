Son iki yılda hayatın her alanında önemli değişimlere neden olan pandemi krizi, çalışma hayatını da olumsuz etkiledi. Resmi verilere göre, kayıtlı çalışan sayısı bir önceki yıla göre artarken, sendikalı çalışan oranı azaldı.

Türkiye’de sendikalaşma oranları işçiler ve kamu çalışanları olmak üzere iki kategoride ele alınıyor. Çünkü Türkiye’de işçi sendikaları ve kamu görevlileri sendikaları ayrı kanunlara göre kuruluyor ve faaliyet gösteriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarını göre, Ocak 2022 itibarıyla kayıtlı çalışan sayısı 923 bin, sendikalı çalışan sayısı 120 bin kişi artmasına karşın, sendikalılık oranı yüzde 14,4’ten 14,3’e geriledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı son sendika istatistiklerine göre Türkiye’de 15 milyon 294 bin 362 işçiden 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı olurken, sendikalı işçilerin toplam kayıtlı işçilere oranı yüzde 14,32 oldu.

Bakanlık verilerine göre Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş’i, 727 bin 187 üyeyle Hak-İş, 212 bin 593 üyeyle DİSK izledi. İşçilerin 29 bin 855’inin bağımsız sendikalara, 4 bin 337’sinin Ülkem-İş, bin 17’sinin Anadolu-İş, 997’sinin Tüm-İş, 220’sinin Yeniden Misk konfederasyonlarına üyeliği bulunuyor.

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle Hizmet-İş olarak belirlendi. Hizmet-İş’i 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası ve 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş izledi.

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