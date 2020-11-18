Çamsan Ordu, pandemiye rağmen 70 milyon Euro’luk yatırımla kurulacak yeni MDF üretim tesisini 2021’in ilk çeyreğinde açacağını duyurdu.

1984 yılında üretime başlayan Çamsan Ordu, pandemiye rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çamsan Ordu, 70 milyon Euro’luk yeni yatırım ile faaliyete başlayacağı MDF üretim tesisinde 100 kişilik ilave istihdam sağlayacak.

Doğayla dost bir şekilde üretim yapacak olan MDF3 tesisinin, Çamsan Ordu’nun üretim kapasitesini iki buçuk kat, ihracat kapasitesini ise üç kat daha artıracağını söyleyen Çamsan Ordu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Poyraz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizdeki refah seviyesinin ve ekonomik büyümenin üretim ve ihracat ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 2018’in ikinci yarısına baktığımızda neredeyse tüm sektörlerde ciddi bir dalgalanma gördük. Bu dalgalanmalar sonucu şirketler yatırımlarını ya ertelendi ya da iptal etti. Çamsan Ordu olarak biz de ciddi değerlendirmeler yaptık ve ülkemize olan inancımız ile son iki yılda planladığımız yatırımımıza devam etme kararı aldık. Alman Dieffenbacher firmasıyla anlaşmaya vararak, toplam 70 milyon Euro tutarındaki yeni MDF tesisimize hız verdik. Bu yeni yatırımımız ile ürün çeşitliliğimizi artırmayı ve çevreye duyarlı, son teknoloji ile donatılmış yeni bir MDF üretim tesisini ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.”

Ağaç panel pazarının büyüklüğü 2026 yılında 230 milyar dolara çıkacak

Poyraz, “Ağaç panel marketinin büyüklüğü 2020 yılında 154 milyar dolar iken bu rakam 2026 yılında 230 milyar dolara çıkacak. Sektör özellikle Asya’da çok hızlı büyüme gösteriyor, Kuzey Amerika ve Avrupa’da da yine MDF’ye olan talebin hızla arttığını güncel raporlardan takip ediyoruz. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu yatırımımız ile globalde de pazar payımızı büyüteceğiz” dedi.

Çamsan Ordu’nun Altınordu Kökenli’de bulunan yeni yatırımının inşaatının 2021’in ilk çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması hedefleniyor.