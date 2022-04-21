Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam yaptı.

Çanakkale feribot seferlerinin tamamına 20 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 42 ile yüzde 117 arasında değişen oranda zam geldi.

Yolcu ücreti 6.50 TL’den 10 TL’ye, motosiklet geçiş ücreti 25 TL’den 45 TL’ye, otomobil geçiş ücreti 95 TL’den 135 TL’ye, kamyon geçiş ücreti 160 TL’den 295 TL’ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL’ den 400 TL’ye yükseltildi. Eski tarifede otomobil geçiş ücreti 95 liraydı.

Yeni tarife

Eski tarife