Her yıl merakla beklenen Capital500 araştırmasının sonuçları Capital Dergisi’nin ağustos sayısında yayınlandı. Araştırmaya göre pandemi 2020’de, 500 büyük şirketi de zorladı. Zirvenin bir numarası hariç ilk 10’da yer alan oyuncuların tümü geçtiğimiz yıl yer değiştirdi. Tüpraş liderliğini korurken, 2019’da beşinci sırada olan BİM Birleşik Mağazalar ikinciliğe, yedinci sıradaki Ford Otosan üçüncülüğe yerleşti.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital500 araştırması Capital Dergisi’nin ağustos sayısında yayınlandı.

Bu yıl 23’üncü kez gerçekleşen Capital500 araştırmasında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illere göre dağılımıyla birlikte açıklanıyor.

Capital500 araştırmasının sonuçlarına göre pandemi 2020’de, 500 büyük şirketi de zorladı. Devler ciroda reel olarak yüzde 4,1 daralırken kârları da bir önceki yıla göre reel bazda yüzde 11,7 azaldı.

İş dünyasının bir yıl boyunca elinden düşürmediği, arşiv niteliğindeki Capital500 araştırmasında Türkiye’nin dev şirketlerinin ciro ve kârlılık rakamları, sektör ve illere göre dağılımıyla birlikte yer alıyor.

Capital500 araştırması Türk iş dünyasının zor yıl karnesini tüm detaylarıyla ortaya koyuyor. 2019 yılında nominal olarak yüzde 16,3 büyüyen Capital500 şirketlerinin toplam cirosu 2020’de yüzde 10,1 büyüdü. Ama her zaman olduğu gibi gerçek tablo reel büyümede ortaya çıktı. Reel olarak 2019’da yüzde 2,1 büyüyen Capital500 cirosu geçtiğimiz yıl yüzde 4,1 daraldı. Böylelikle devler son 10 yılın en keskin küçülmesiyle karşı karşıya kaldı.

TÜPRAŞ liderliğini korudu! İkinci ve üçüncü değişti

Pandemi nedeniyle 2020’de Capital500’ün zirvesinde önemli bir değişim de yaşandı. Zirvenin bir numarası hariç ilk 10’da yer alan oyuncuların tümü geçtiğimiz yıl yer değiştirdi.

Bu zor yılda Capital500 zirvesinde Koç Holding’in amiral gemisi Tüpraş liderliğini korurken, 2019’da beşinci sırada olan BİM Birleşik Mağazalar ikinciliğe, yedinci sıradaki Ford Otosan üçüncülüğe yerleşti.

2019 listesinin ikincisi THY ve üçüncüsü Petrol Ofisi, iki sıra geriledi. THY’nin dördüncülüğe, Petrol Ofisi’nin beşinciliğe geldiği Capital500’de, Ahlatçı Kuyumculuk sekizincilikten altıncılığa, Arçelik dokuzunculuktan yedinciliğe çıktı.

A101 Yeni Mağazacılık ilk 10’da

Geçtiğimiz yıl dördüncü sırada olan Opet, sekizinci sırada yer aldı. İlk 10’da en büyük çıkışı yapan şirketlerden biri, 15’inci sıradan altı basamak çıkarak dokuzunculuğa yükselen A101 Yeni Mağazacılık oldu.