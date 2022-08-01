Capital Dergisi, Türkiye’nin ciro bakımından en büyük 500 özel şirketini açıkladı. Bu yıl listede ilk sırayı yine Tüpraş alırken, ikinci sıraya ise önemli bir atakla Türk Hava Yolları yerleşti. Listede 3’üncülüğe ise geçtiğimiz yılın 6’ncısı Ahlatcı Kuyumculuk oturdu.

Sanayiden hizmetlere, telekomdan bilişime, inşaattan ticarete kadar iş dünyasına yön veren çok sayıda sektörün en büyük şirketlerinin yer aldığı Capital 500 Araştırması; Türkiye’nin en yüksek cirolu 500 şirketini açıkladı. Araştırma şirketlerin ihracat, kâr, çalışan sayısı ve aktif büyüklüğü rakamları; büyüme, ihracat ve kar artışında ilk 25 şirket sıralaması; sektörel bazda en büyük şirketleri; dev şirketlerin illere dağılımı gibi ana başlıkları kapsıyor.

DEV ŞİRKETLER DAHA DA BÜYÜDÜ

2021’de özellikle “devler liginde” müthiş bir toparlanma söz konusu. Devler ligi, nominal olarak yüzde 58,3 büyümeye imza atarken reelde yüzde 23’lük ivme yakaladı. Kârlılıkta ise ilk kez 3 haneli sıçramayla nominalde yüzde 168,8, reelde yüzde 108,8 büyüdüler.

Pandemi ve değişen öncelikler, 2020’de Capital500’ün zirvesinde önemli değişimlere neden olmuştu. 2020 yılında zirvenin bir numarası olan Tüpraş hariç ilk 10’da yer alan oyuncular yer değiştirmişti. Bu yıl da listedeki oyuncuların yerinde 1-2 basamaklık değişiklikler dikkat çekiyor.

Bu yıl listede ilk sırayı yine Tüpraş aldı. İkinci sıraya ise önemli bir atakla Türk Hava Yolları yerleşti. Listede 3’üncülüğe geçtiğimiz yılın 6’ncısı Ahlatcı Kuyumculuk, 4’üncülüğe geçtiğimiz yılın 3’üncüsü Ford Otosan, 5’inciliğe ise 2020 yılının 2’ncisi BİM Birleşik Mağazalar oturdu.