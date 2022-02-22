Otomotiv data analizi firması Cardata, 32 bin araçlık veri tabanıyla yenilediği mobil uygulamasını hizmete aldı.

Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi ve kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sektörümüzde yine bir ilke imza atarak veri tabanımızdaki araç sayısını 32.000’e çıkartarak yeni bir rekor elde ettik. Piyasadaki en fazla aracın datalarını sunmamızın yanı sıra yeni sürümle birlikte hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarını da Türkiye’de yalnızca Cardata uygulamasında sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilenen uygulama ile otomotiv sektörüne dair birçok veriyi ve kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sektörümüzde yine bir ilke imza atarak veri tabanımızdaki araç sayısını 32.000’e çıkartarak yeni bir rekor elde ettik. Piyasadaki en fazla aracın datalarını sunmamızın yanı sıra yeni sürümle birlikte hem sıfır kilometre hem de ikinci el elektrikli ve hibrit araçların fiyatlarını da Türkiye’de yalnızca Cardata uygulamasında sunuyoruz” şeklinde konuştu.