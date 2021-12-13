Cari işlemler hesabı ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre; bir önceki yılın Ekim ayında 93 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 3.156 milyon ABD doları fazla verdi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 15.425 milyon ABD doları oldu.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1.289 milyon ABD doları açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon ABD doları fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1.843 milyon ABD doları artarak 3.863 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3.106 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 7.721 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1.336 milyon ABD doları artarak 3.025 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları artarak 985 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 29 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 132 milyon ABD doları net giriş gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 2.2 milyar dolar net çıkış

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 2.220 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 55 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.240 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 806 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 691 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.399 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon ABD doları, 61 milyon ABD doları ve 328 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.480 milyon ABD doları net artış gözlendi.