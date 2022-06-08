Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında “(Buğday koridoru için) BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya’dan ihraç edeceği ürünler varsa bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu “(Rusya-Ukrayna arasında) Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz” şeklinde ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Hem Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden hem bize yönelik tehditlerini artıran terör örgütlerinin bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor” dedi.

Lavrov: Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadeniz koridoru konusunda “Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz çok önemlidir. Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız.” dedi.

Lavrov şu değerlendirmelerde bulundu;

“Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız.

Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. ABD, (Suriye’de) gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor.”