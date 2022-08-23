Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, “Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız.” açıklamasında bulundu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesi konusunda, “Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız.” açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor
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