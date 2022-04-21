Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’da yapıldı. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz yeniden başkan seçildi. Göreve geldikleri 2018 yılında faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki toplam ihracatın 3,1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Çenesiz, “2021 yıl sonu itibarıyla bu rakam 4,8 milyara dolara ulaştı. Dört yıl sürecek yeni dönem sonrasında yıllık 10 milyar dolara ulaşarak, ülkemize yüksek katma değer sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Seramik, çimento ve cam sektörlerini bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), “2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu”nu gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetimin ilk toplantısında, 2018 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Erdem Çenesiz, yeniden ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Çenesiz, 2026 yılında yapılacak genel kurula kadar başkanlık görevine devam edecek.

Erdem Çenesiz: “Kendi sektörlerimizde dünyanın en başarılı ülkelerinden biriyiz”

Üst üste ikinci kez başkan seçilerek güven tazeleyen Erdem Çenesiz, seçimin ardından yaptığı konuşmada birlik bünyesindeki ihracatçı firmaların başarısına dikkat çekerek, “2018 yılında göreve geldiğimizde sektörlerimizin toplam ihracatı 3,1 milyar düzeyindeydi. Üretim, tasarım ve lojistikteki gücümüz sayesinde bu rakamı her geçen yıl ileri taşıdık. Öyle ki pandemi dönemine ve ekonomideki zorlu koşullara rağmen büyük bir özveriyle faaliyetlerimizi sürdürerek, ülkemizi kendi sektörlerimizde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri haline getirdik. 2021 yıl sonu itibarıyla sektörlerimizin toplam ihracatı 4,8 milyar düzeyinde gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreğinde ulaştığımız 1,4 milyar dolar ihracat, 2022 yılını da yüksek bir rakamla kapatacağımızı gösteriyor. Şimdi dört yıllık yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemin sonunda yani 2026 yılında 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“10 yılda 25 milyar dolar net döviz girdisi sağladık”

Seramik, çimento ve cam sektörlerinin ürettiği yerli katma değerin Türkiye ortalamasının üç katı olduğunu ifade eden Çenesiz, şöyle devam etti; “Son 10 yılda ülkemize yaklaşık 25 milyar dolar net döviz girdisi sağladık. Bununla birlikte üç sektörde 100 bini aşkın istihdamla ekonomimizin yanı sıra toplumsal refaha da katkı sunuyoruz. Bundan sonra da Anadolu’nun dört bir yanından dünyaya uzanan ihracat yolculuğumuzu, her geçen dönem üzerine koyarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Enerji üç sektörümüz için de ana maliyet kalemi”

Birlik bünyesindeki sektörlerin enerji yoğun sektörler olduğunu vurgulayan ÇCSİB Başkanı Çenesiz, “Seramik ve cam için doğal gaz, çimento için ise kömür fiyatları hayati durumdadır. Enerji yoğun sektörler olmamıza rağmen yerli katma değeri yüksek sektörler olduğumuz için net cari fazla üretiyoruz” diye konuştu.

“Üç ayrı ihracatçı birliği gibiyiz”

Seramik, çimento ve cam sektörlerinin tek ve koordinatör birliği olan ÇCSİB’in, bünyesindeki üç büyük sektörle adeta üç ayrı ihracatçı birliği gibi çalıştığına vurgu yapan Çenesiz, “Her dönemde başkanın sektörünün dışındaki diğer iki sektörümüzden başkan yardımcıları seçiliyor ve adeta sektörlerinin başkanı gibi görevlerini yürütüyorlar. Yıllardır süregelen bu uyumun yeni dönemde de devam edeceğine inancımız sonsuz” açıklamasında bulundu.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı

Erdem Çenesiz (ECE Banyo Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Tansu Kumru (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.)

Abdulhamit Akçay (Nuh Çimento Sanayi A.Ş.)

M. Özgen Özkan (EKOM Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş.)

Hakan Aras (Şişecam Dış Tic. A.Ş.)

Ender Şahin (Medcem Global Pazarlama A.Ş.)

Ender F. Arslan (Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.)

Erkam Kocakerim (Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.)

Ercüment Arıcı (Eleks Dış Ticaret A.Ş.)

Barış Karahüseyin (Çimsa Çimento Sanayi Tic. A.Ş.)

Göksen Yedigüller (Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.)

Denetim Kurulu Üyeleri

Arda Özkır (Çimentaş İzmir Çimento Fab. T.A.Ş.)

Hakan Çanakcı (Çanakcılar Seramik San. Ve Tic. A.Ş.)

Nihat Özyurt (ANKA Toprak Ürünl. San. Ve Tic. A.Ş.)