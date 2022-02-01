Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Genel Müdürlük görevine Ferhat Özmerzi getirildi.

Çelik Halat’ta 1 Şubat’tan itibaren genel müdürlük görevine Serdar Seylam’ın yerine Ferhat Özmerzi atandı.

Ferhat Özmerzi kimdir?

1995 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği’nden mezun olan Ferhat Özmerzi, 1999 yılında Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş İşletme Yönetimi Programı’nı tamamladı.

Kariyerine 1995 yılında Aselsan bünyesinde üretim mühendisi olarak başlayan Ferhat Özmerzi, 1998 yılında Sabancı&Bekaert ortaklığında bulunan Beksa’da görevine süreç mühendisi olarak devam etti.

2003-2008 yıllarında Bekaert Belçika ofisinde çeşitli görevlerde bulunan Ferhat Özmerzi, 2008-2013 yıllarında Bekaert Türkiye organizasyonunda teknoloji, kalite ve operasyonlardan sorumlu yönetici olarak görev almıştır. 2013-2015 yıllarında ise Bekaert Slovakya ofisinde teknik süreçlerden sorumlu ülke müdürü olarak çalıştı.

2015-2016 yıllarında Nexans Denizli Fabrika Müdürü olarak çalışan Özmerzi, 2016-2020 yıllarında Goodyear Fabrika Müdürü olarak görev aldı.

2020-2021 yıllarında Frimpeks bünyesinde Global Operasyonları yöneten Özmerzi, son olarak 2021 yılı Şubat ayından bu yana Unika Genel Müdürü olarak çalıştı.

Özmerzi, evli ve iki çocuk babasıdır.