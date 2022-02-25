İstanbul Teknik Üniversitesi, pil enerji yoğunluğunu kuantum elektron mühendisliği teknolojisiyle 20 kat artırarak bir otomobili kilometrelerce yürütmeyi hedefliyor.

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Ergen ile öğrencileri tarafından pil enerji yoğunluğunun ve güvenliğinin artırılması için çalışmalar başlatıldı.

2035 yılına kadar yalnızca 2 kat artması beklenen pil enerji yoğunluğu, bu projeyle ile 20 kat artırılıp anlık şarj olabilme kavramını oluşturacak.

Dr. Onur Ergen başkanlığındaki “QUEEN” isimli proje, Avrupa Araştırma Konseyi’nden 1,4 milyon euro destek almaya da hak kazandı.

Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pil sisteminin çok karışık, pil gelişiminin ise çok kısıtlı ve sınırlı olduğunu söyledi.

Pillerin sürekli problemli bir boyutta çalıştığını ve hiç verimli olmadığını belirten Ergen, “Pillerin patlama ve yanma riskleri çok yüksek. Bu nedenle ‘Pilleri nasıl kontrol edebiliriz, pillerin gelişimini nasıl hızlandırabiliriz?’ diye bir proje düşündük.” dedi.