CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Bütün bu sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO), Başkan Zeki Kıvanç, Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Adana’nın tarımın ve sanayinin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, ADASO’da ticaretten, borsadan, sanayiden başkanlarla güzel bir toplantı yaptıklarını belirterek, “Ekonomi konusunda, daha doğrusu siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Şunu kendilerine açık ve net ifade ettim, gidişin iyi olmadığını herkes biliyor, ciddi sorunlar var.” diye konuştu.

Sorunların herkes tarafından gayet net bilindiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Bütün bu sorunlarını akılcı politikalarla çözebilir. Kendilerine bizim öngördüğümüz stratejiyi de bütün ayrıntılarıyla anlattım. Demokrasi, üretim, sosyal devlet vurgusunu yaptım. Sürdürülebilirliği, katma değeri yüksek ürün üretmesi gereken Türkiye’nin önemini vurguladım. Türkiye’nin itibarlı, Türkiye’nin saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yer alması için yüksek yetenek inşasına değer vermesi gerektiğini ifade ettim. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ifade ettim. Dolayısıyla bunları nasıl çözeceğimizi de gayet kısa örnekler vererek anlattım. Buradan yine tekrar ifade edeyim, hiçbir sanayicinin, üreticinin umutsuzluğa kapılmasına yer yok. Zaten önümüzdeki süreç içinde bir şekliyle seçim olacak. Türkiye gerçekten yeni bir hamleyi siyasette başlayarak hayata geçirecek, daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız.”

– “Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz”

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Şanlıurfa’da çiftçilere vaadini hatırlatarak, Adanalı çiftçilerin de bir müjde beklediği yönündeki değerlendirmesi üzerine, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verdikleri takdirde, yani Cumhuriyet Halk Partisinin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm taşlık araziye güneş enerjisi santrali yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana’da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz.” ifadesini kullandı.