CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesini talep etti.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın, yaz saati uygulamasını “tasarruf edildiği” gerekçesi ile kalıcı hale getirdiğini ve 6 yıldır vatandaşın itirazlarını görmezden geldiğini savundu.

“Enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak” amacıyla geçildiği belirtilen uygulamaya ilişkin birçok uzmanın aksi yönde görüşü bulunduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016’da saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile bir çalışma başlattı. İTÜ’nün hazırladığı belirtilen rapor kamuoyu ile paylaşılmadı. Bakanlık, vatandaşlardan ne zaman kalıcı yaz saati uygulamasına karşı tepki gelse bu rapora atıf yapıyor. Söz konusu bilimsel olduğu iddia edilen raporun bütün akademisyenler tarafından incelenmesi oldukça önemliyken, raporun aslı ortada olmadığı için gereken inceleme yapılamıyor. Defalarca sorduk. Rapor nerede? Kamuoyuna neden açıklamıyorsunuz? diye. Sorularımıza ‘internetten arayın’ diye yanıt veriliyor. Bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı ile enerji politikaları üretilemez. Ortada olmayan bir rapora, bilimsel olduğu iddia edilen verilere ve sözde tasarrufa dayandırılan bu garip uygulamaya hemen son verilmeli.”