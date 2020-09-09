CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı. Öztrak Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.

Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.”