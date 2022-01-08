Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Ocak 2022 itibarıyla en değerli 100 futbolcuyu sıraladığı raporu açıkladı. Rapora göre Real Madrid’in oyuncusu Vinicius Junior listenin ilk sırasında yer aldı.

Listede 5 büyük lig sayılan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), Birleşik Krallık (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya’da (Serie A) oynayan oyuncular yer alıyor. Değerler, CIES Futbol Gözlemevi araştırma ekibi tarafından geliştirilen özel ekonometrik yaklaşım kullanılarak hesaplanıyor ve oyuncularından sözleşme rakamlarından bağımsız.

Rapora göre Real Madrid’in Brezilyalı yükselen yıldızı 21 yaşındaki Vinícius Júnior (166.4 milyon euro), Manchester City’in 21 yaşındaki oyuncusu Phil Foden (152.6 milyonu euro ) ve Borussia Dortmund’ın yıldızı Erling Haaland’ı (142.5 milyon euro) geride bıraktı. Haaland, 2021 Ocak raporunda 152 milyon euro ile 2. sırada yer alıyordu, bir sıra geriledi.

RAPORDA ELJİF ELMAS DA VARDI

Raporda bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas da yer alıyor. Napoli’de forma giyen oyuncunun değeri 74.1 milyon euro olarak hesaplanmış.

Raporda pozisyona göre en yüksek transfer değerleri kaleciler arasında Gianluigi Donnarumma, stoperler için Rúben Dias, bekler için Alphonso Davies, defansif orta sahalar için Jude Bellingham, hücumcular için Florian Wirtz ve forvetler arasında Vinícius Júnior için hesaplandı. Kevin de Bruyne, 30 yaş ve üstü oyuncular arasında en büyük değere sahipken, Kylian Mbappé önümüzdeki Haziran’da sözleşmesi bitecek oyuncular listesinde ilk sırada yer alıyor.

CIES listesinin ilk 20’si şöyle: