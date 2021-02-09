Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2020 yılına dair ihracat verilerini ve yaratılan katma değeri, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatının pandemiye rağmen yüzde 7,7 büyümeyle 3,9 milyar doları aştı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer yaratmaya da devam edeceğiz” dedi.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

Çimento sektörünün çatı birliği olan TÜRKÇİMENTO sektöre ait 2021 yılının Ocak ayı ihracat rakamları ile üyelerinin 2020 Ocak-Kasım üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre, çimento sektörü pandemiye rağmen hem üretimde hem iç satışlarda artış yakaladı. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), bu sektörlerin 2020 yılına dair ihracat verilerini ve yaratılan katma değeri, çevrim içi olarak düzenlediği basın toplantısında paylaştı. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Başkan Yardımcıları Feyyaz Ünal ve Tansu Kumru’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatının 4 milyar dolara yaklaştığı açıklandı.

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer ise bir yılda 2,5 milyar dolar, son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistikteki gücümüzle pandemi döneminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk. Bu rüzgârla birlikte 2021 yılında yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer yaratmaya da devam edeceğiz.”

ARTIŞ YAKALANDI

TÜRKÇİMENTO verilerine göre, çimento sektörü pandemiye rağmen hem üretimde hem iç satışlarda artış yakaladı. Öyle ki 2020 Kasım’ında 2019 yılına göre çimento üretimi yüzde 32, iç satışlar yüzde 30 arttı. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde ise çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,9’luk bir artış yaşandı. 2020 yılı 11 aylık dönemde önceki yıla göre iç satışlarda yüzde 20,7 artış gerçekleşti.

Türkiye ihracatında önemli bir yere sahip olan çimento sektörü, pandemiye rağmen hem üretimde hem iç satışlarda artış yakalamayı başardı. Çimento sektörünün çatı birliği TÜRKÇİMENTO’nun sektöre ait 2021 yılının Ocak ayı ihracat rakamları ile üyelerinin 2020 Ocak-Kasım üretim ve satış rakamlarına göre normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmanın etkisi devam ediyor. Buna göre, 2020 yılı Kasım ayında çimento üretimi ve iç satışlarda, 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 32 ve yüzde 30 ile büyük oranda artış yaşandı. 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde, TÜRKÇİMENTO üye fabrikalarının üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 66 milyon tona ulaştı. İç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 20,7’lik bir artışla 51 milyon tona yükseldi. Yine bu dönemde üretilen çimentonun yüzde 22,5’i ihracata konu oldu.

Birlik bünyesindeki sektörlerin pandeminin zorlu koşullarına rağmen ihracattaki istikrarlı büyüme grafiğini sürdürdüğünü söyleyen ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, şu bilgileri verdi:

“2020 yılında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde 6,6 büyürken, 1,1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27,3 büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde, Birlik bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı 3,9 milyar doları geçerek, 4 milyar dolara yaklaştı.”

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin yarattığı yerli katma değerin Türkiye ortalamasının üç katı olduğuna dikkat çeken Erdem Çenesiz, “Seramik sektörümüzün yerli katma değer oranı yüzde 82, yani her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemize kalıyor. Bu oran cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe de yüzde 68’i buluyor. Üç ana sektörümüz, 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık yerli katma değer oluşturarak bu miktarda net döviz kazancını ülkemize sağlamış oldu. Yine bu üç ana sektörün son 10 yıldaki toplam 27,6 milyar dolarlık ihracatından ülkemize sunduğumuz yerli katma değer ve yaratılan net döviz yaklaşık 21 milyar dolar oldu” diye konuştu.

BU YIL DARALMA İLE BAŞLADI

2021 yılının ilk ayında sektörün toplam ihracat miktarı yüzde 24,2 oranında azalarak 1,8 milyon ton oldu. Bu dönemdeki ihracat geliri ise yüzde 12,6 azalışla 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yine bu dönemde çimento ihracatı 4,3 oranında artarak 1,2 milyon tona yükselirken, klinker ihracatı ise 30,2 azalarak 0,6 milyon tona indi. TÜİK verilerine göre, 2021 Ocak ayında sektörün ihracatını en çok arttırdığı ülke İspanya olurken onu Fas ve Suriye izledi.

Türkiye’nin üretim, tedarik ve lojistikteki gücünü pandemi döneminde tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Çenesiz, “Ülkemiz pandemi döneminde çok önemli bir sınavdan geçerek sürdürülebilir üretimde, tedarikte ve lojistikte dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Zorlu şartlara rağmen üretimimizi aksatmadık; fabrikalarımız çalıştı, limanlarımız faaliyetlerini sürdürdü, tırlarımız Avrupa’ya sevkiyat yapmaya devam etti” diye konuştu.

Özel sektör ve kamunun ortak başarısı olan bu durum başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünya genelindeki tedarikçiler tarafından da fark edildi, böylece uzak pazarlardaki payımız daha da arttı. Birlik bünyesindeki tüm sektörler itibarıyla bakıldığında en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, İsrail, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa olması da bunu gösteriyor.

Bu rüzgârla birlikte yeni pazarlara açılarak büyümeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceklerine dikkat çeken Çenesiz. “2021 yılında yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle deniz ve demir yolu taşımacılığını yurt içinde yaygınlaştırır, yurt dışındaki önemli ticaret merkezlerinin veya anlaşmalı lojistik sistemlerinin içinde yer alırsak ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz” diyor.

TASARIM GÜCÜ

Türkiye’de son yıllarda daha büyük önem kazanan tasarım kültürü ve geliştirilen yenilikçi ürünler ihracata katkı yaptı. Tasarım gücü sayesinde dünyanın en büyük üreticisi Çin’e seramik ihraç etmeye başlandı.

Erdem Çenesiz, geçmiş yıllarda Avrupalı tasarımcıların ürünleri bir övünç kaynağı olarak sunulurken günümüzde Türk tasarımcıların işleri ile dünya çapında beğeni kazandığını vurguluyor. Özellikle genç nesilin bilgisi, yeteneği ve özgüveni ile çok başarılı işlere imza attığına işarete eden Çenesiz, “Trendleri yakından takip ediyor, hatta pek çok üründe trendleri belirliyoruz. Tasarım gücümüzle dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin’e dahi ürün satmaya başladık. Cam sektöründe ise pandemi sürecinde insan sağlığına katkı sağlamak hedefiyle dünyada bir ilke imza attık ve cam yüzeyler üzerinde virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli bir kaplama teknolojisi olan V-Block Teknolojisini geliştirdik” diye konuşuyor..

REKABET İÇİN…..

Türkiye’nin ihracattaki küresel payının artması için rekabetçi bir kur politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, “Genç nüfusa sahip bir üretim ve ihracat ülkesi olarak, her sektörde dünyayla rekabet edebilmemizin en önemli koşullarından biri, ihracatı destekleyen bir kur politikasıdır. Bunu sağladığımız takdirde, üretmeye, ihraç etmeye ve küresel pazarda üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Enerji maliyetlerindeki rekabetçiliğin ihracata direkt olarak yansıdığına dikkat çeken ÇCSİB Başkanı Çenesiz, şöyle devam etti:

“Enerji maliyetlerimiz geçmişte çok rekabetçi değildi ancak özellikle son bir yıldır uygulanan enerji politikaları, rekabetçiliği yavaş yavaş yakalamamızı sağladı. Bu rekabetçiliği koruduğumuz ve artırdığımız sürece ihracat hedeflerimize ulaşabiliriz. Sözgelimi doğal gaz fiyatlarının, spot piyasaların üstünde olmaması çok önemli çünkü dünyada spot doğal gaz fiyatları hızla değişiyor, rakipler yaptıkları anlaşmalarla fiyatları aşağı çekiyor. 2020 yılında dövize bağlı dengelemeden sonra biz de şu anda fiyat olarak çok yukarıda değiliz ama ne kadar aşağıda olursak rekabetçiliğimiz o kadar artar. Benzer şekilde geçen yıl ciddi bir artış görülen kömür fiyatlarının aşağı çekilmesi ve ihracatta sanayici kuruluşların yüksek enerji maliyetini dengeleyecek teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi de rekabet gücümüzü artıracaktır.”

66 TESİSİ TEMSİL EDİYOR

TÜRKÇİMENTO, 1957 yılında dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşu. Türkiye’deki 50’si entegre, 16’sı öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 tesisi temsil ediyor. TÜRKÇİMENTO, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş bir temsilcisi. Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği’ne 1972 yılından beri üye olan Türk Çimento aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası iş birliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlendi. Avrupa Çimento Birliği’nin (CEMBUREAU) üyesi olan Türk Çimento, Türkiye çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütüyor.