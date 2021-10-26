Toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyanın gerisinde kalan ülkemizde bu alana yönelik çalışmalar artmaya başladı. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), #BenimleGelecek adıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. #BenimleGelecek adlı projenin ilk adımı, nöro pazarlama şirketi ThinkNeuro iş birliğinde hazırlanan Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması ile atıldı. Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışını çarpıcı verilerle ortaya koyan araştırma, Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Projenin sonraki adımı, Türkiye’nin dört bir yanında binlerce çalışanı bulunan çimento sektörünün tamamına, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) Eşitliğe Değer Girişimi tarafından verilecek eğitimlerle devam edecek. #BenimleGelecek projesinin, sektör çalışanlarının yanı sıra ailelerinin de yaşamlarına dokunması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması Rapor Kitabı’na ise, ÇEİS’in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN ÇÖZÜMÜNE KATKI

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği #BenimleGelecek projesini, gerçekleştirilen online basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ve proje ortakları AÇEV/Eşitliğe Değer Girişimi Yöneticisi Hilal Baykara ile ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri açıklandı.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, çimento sektörünün, toplumun huzurlu geleceği için önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi. Çalbıyık, aile yaşamını ve dolayısıyla toplumu temelinden etkileyen toplumsal cinsiyet eşitliğinde, değişimin öncüsü olmak için değişimi kendilerinden başlattıklarını vurguladı. Çalbıyık, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren çimento sektörü olarak, geniş istihdam ağımız ile toplumun her sosyo-ekonomik grubuna temas edebilme gücüne sahibiz. Büyük çimento ailemizin eşitliğin sağlanmasını destekleyecek bu değişimde, aktif ve kritik bir rol oynamasına öncülük edeceğiz. Bu doğrultuda, gelecek kuşaklara daha eşit bir ülke, daha eşitlikçi bir dünya mirası bırakmak amacıyla #BenimleGelecek projemizi başlatıyoruz. ‘Eşit günler benimle gelsin’ diyen binlerce çalışanımızın sesini, ülke çapında büyük bir yankıya dönüştürmeyi hedefleyen projemizin, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

KENDİ KIZINA AYRIMCI YAKLAŞIM!

Bilinç Dışı Veriler “Kadın-Erkek” ve “Kızım-Oğlum” Ayrımına Göre Değişiyor

#BenimleGelecek projesi kapsamında, ThinkNeuro iş birliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıplarına Bakış Araştırması” sonuçlarının da açıklandığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ifadelerin katılımcılar üzerindeki etkileri paylaşıldı. Temmuz-Ağustos 2021 döneminde yapılan araştırmada, farklı demografik grupların (“kadın”, “erkek”, “evli/çocuklu” ve “bekar/çocuksuz”) bilinç dışı verileri; “şiddet”, “aile yaşamı ve çocuk bakımı”, “çok eşlilik ve taciz”, “iş ve eğitim hayatı” olmak üzere 4 başlıkta ele alındı. Belirli ifadeler, genel (kadın-erkek söylemi) ya da kişinin duygusal bağ kurabileceği şekilde (kızım-oğlum söylemi) olmak üzere iki farklı şekilde katılımcılara gösterildi ve beyin dalgalarındaki değişim analiz edildi.

Araştırmaya göre, konu şiddet olduğunda; tüm gruplarda “kadın-erkek” söyleminden ziyade duygusal yakınlık içeren “kızım-oğlum” söylemi daha etkili oldu. Şiddetin öznesi duygusal yakınlık duyulan biri olduğunda, katılımcıların şiddete karşı daha güçlü bir duruş gösterdiği görüldü.

BAKIŞ AÇISININ DEĞİŞMESİ İÇİN EĞİTİM ŞART!

Aile yaşamı ve çocuk bakımı konusunda erkeklerin “Kadının en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir” düşüncesiyle özdeşleştiği, “Kızımın en önemli görevi eviyle ilgilenmek ve ailesine yemek pişirmektir” düşüncesine ise nötr kaldığı ortaya kondu. Aile yaşamına ilişkin “Oğlum da kadınlar gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir” ifadesine erkekler ile bekar/çocuksuz grupların nötr kaldığı, ancak aynı grupların “Babalar da anneler gibi çocuklarının bakımını üstlenebilir” ifadesi ile güçlü bir özdeşleşme gösterdiği görüldü.

Çok eşlilik ve taciz konusunda “Kızım giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir” ölçeğine tüm grupların nötr kaldığı; aynı ifade “Bir kadın giyimine dikkat etmezse tacize davetiye çıkarabilir” şeklinde sorulduğunda evli/çocuklu grubun özdeşleştiği ortaya kondu.

İş ve eğitim hayatı başlığında ise erkeklerin “Oğlum aynı pozisyonda çalıştığı kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır” ifadesiyle özdeşleşmediği, diğer tüm grupların nötr kaldığı; ifade “Erkekler aynı pozisyonda çalışan kadın meslektaşından daha fazla kazanmalıdır” şeklinde yöneltildiğinde ise tüm grupların nötr kaldığı görüldü.

EĞİTİMLER İKİ FAZ HALİNDE VERİLECEK

Çimento sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve çalışanları harekete geçirmek amacıyla hayata geçirilen #BenimleGelecek projesinin yeni aşamasında, çimento sektörü çalışanlarına AÇEV’den doğan bir sosyal girişim olan Eşitliğe Değer’in iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek. İki faz halinde sektörün tamamına ulaştırılacak eğitimlerin etkileri, bağımsız bir araştırma şirketi tarafından proje öncesi ve sonrasında ölçümlenecek. İlk fazda ofis çalışanlarına, ikinci fazda ise saha çalışanlarına verilecek olan eğitimler tamamlandığında, çimento sektörü çalışanlarının aileleriyle birlikte yaşamında değişim yaratılmış olacak.