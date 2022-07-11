Dünyada nüfusu en fazla olan ülke Çin… Ancak bu genel bilgi artık değişiyor olabilir… BM rakamlarına göre Hindistan, gelecek yıl 1.4 milyar nüfusuyla Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya hazırlanıyor.

BBC’nin haberine bu Kasım ayına kadar dünya 8 milyara ev sahipliği yapacak. Ancak nüfus artışı eskisi kadar hızlı değil.

BM, 2080’lerde nüfusun yaklaşık 10,4 milyar ile zirveye ulaşacağını söylüyor, ancak bazı demograflar bunun daha da erken olabileceğine inanıyor.

Öte yandan dünya nüfusu eşit olmayan bir şekilde genişliyor.

Habere göre önümüzdeki 30 yılda göreceğimiz büyümenin yarısından fazlası sadece sekiz ülkede gerçekleşecek: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.

Aynı zamanda, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bazıları nüfus düşüşünü zaten görüyor. Rapor, 61 ülkede nüfusun 2050 yılına kadar en az %1 oranında azalacağını söylüyor.

Dünyadaki en düşük doğurganlık oranlarından birine (kadın başına 1,15 çocuk) sahip olan Çin’in nüfusunun gelecek yıl azalmaya başlaması bekleniyor. Bu önceden düşünülenden çok daha erken. Bu durum ülkenin 2016 yılında tek çocuk politikasını terk etmesine ve çiftlere iki veya daha fazla çocuk sahibi olmaları için teşvikler getirmesine rağmen yaşanıyor.

Habere göre Hindistan’ın nüfusu artmaya devam ettikçe, dünyadaki en büyük nüfusa sahip ülke olarak Çin’i sollayacak.

Büyüme aynı zamanda büyük ölçüde tıp ve bilimdeki gelişmeler sayesinde gerçekleşir, bu da daha fazla çocuğun yetişkinliğe ve daha fazla yetişkinin yaşlılığa kadar hayatta kalması anlamına gelir. Bu model muhtemelen devam edecek, bu da 2050 yılına kadar küresel ortalama yaşam beklentisinin yaklaşık 77,2 yıl olacağı anlamına geliyor. Bu model, 65 yaş ve üzeri dünya nüfusunun payının bu yıl %10’dan 2050’de %16’ya yükselmesinin öngörüldüğü anlamına da geliyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN NÜFUSU İÇİN ÖNGÖRÜLER

Şu an Hindistan’ın nüfusu yaklaşık 1 milyar 412 milyon, Çin’in nüfusu ise 1 milyar 426 milyon. Hindistan’ın nüfusunun 2050’ye kadar 1 milyar 668 milyona ulaşması bekleniyor; Çin’in nüfusunun da 1 milyar 317 milyona düşmesi tahmin ediliyor.